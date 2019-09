Reactia lui Klaus Iohannis dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa la Bruxelles

Ziare.

Intr-un comunicat remis Ziare.com de Administratia Prezidentiala, la cateva ore dupa ce s-a anuntat rezultatul votului din Comisia JURE de la Bruxelles, seful statului sustine ca asistam la "un nou esec major al guvernarii PSD, care aduce prejudicii Romaniei" si este o "noua dovada a incompetentei premierului Viorica Dancila"."Respingerea candidaturii Rovanei Plumb de catre Comisia Juridica a Parlamentului European reprezinta un nou esec major al guvernarii PSD, care aduce prejudicii Romaniei.Avem o noua dovada a incompetentei premierului Viorica Dancila, care a crezut ca in Uniunea Europeana poti promova oameni in functii de conducere pe baza recomandarilor de partid si a prieteniilor", sustine Iohannis.Presedintele spune ca i-a transmis explicit prim-ministrului inca de la inceputul acestei proceduri de desemnare a comisarului european din partea Romaniei sa nu o nominalizeze pe doamna Plumb, intrucat nu indeplineste criteriile de integritate si profesionalism."Exista un risc evident ca o asemenea nominalizare sa fie respinsa in Parlamentul European si premierul avea obligatia sa il evite. Iata ca aceasta atentionare din partea mea a fost confirmata de votul negativ de astazi din Comisia Juridica", adauga Iohannis.Seful statului subliniaza in comunicat ca audierea din Comisia Juridica a Parlamentului European este o procedura exceptionala, "care a fost folosita acum tocmai din cauza problemelor foarte serioase de integritate ale candidatului propus de PSD".In consecinta, ii solicita premierului Viorica Dancila "sa retraga de urgenta nominalizarea doamnei Plumb pentru functia de comisar european".Comunicatul citat se incheie cu un nou atac la PSD, despre care Iohannis spune ca "exporta incompetenta peste granitele tarii prin actiuni politice repetate care afecteaza profund imaginea Romaniei"."Pentru a nu amplifica prejudiciile aduse deja tarii noastre, ii cer imperativ premierului Viorica Dancila sa faca de urgenta o noua nominalizare pentru portofoliul de comisar european doar dupa acordul Presedintelui Romaniei si cu avizul Parlamentului", adauga Iohannis, dupa ce intreaga Opozitie s-a manifestat azi in acest sens.In urma audierii de azi, candidatura Rovanei Plumb a fost respinsa de Comisia pentru Afaceri Judiciare JURI a Parlamentului European. Au fost 15 voturi impotriva candidaturii, doar sase pentru, dar si doua abtineri.B.B.