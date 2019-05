Boloni, refuzat de doi fotbalisti romani de nationala: "Vorbea urat de noi prin Belgia"

Ziare.

com

Interesant este motivul pentru care cei doi, Alex Chipciu si Nicusor Stanciu, au refuzat sa mearga la echipa lui Boloni, anume ca tehnicianul a vorbit urat de ei in presa belgiana."Am fost sunat de domnul Boloni si eu, si Stanciu, dar astea se uita. Vorbea urat de noi prin Belgia si ne suna sa ne ducem la Antwerp. Acum nu astept niciun telefon, pentru ca nu m-as duce", a declarat Alex Chipciu, potrivit Telekomsport Boloni se descurca de minune la Antwerp, reusind sa califice echipa in cupele europene dupa un sezon fantastic.Chipciu si Stanciu n-au rezistat insa la Anderlecht si au sfarsit prin a fi transferati in Cehia, de unde fostul "decar" al nationalei a plecat si mai departe, in Arabia Saudita.