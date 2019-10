Boloni, la un pas de demitere in Belgia

Ziare.

Daca in campionatul trecut toata lumea il lauda pe tehnicianul roman pentru ca a reusit sa tramsforme Antwerp intr-o echipa cu pretentii europene, acum lucrurile s-au schimbat.Potrivit portalului walfoot.be , presedintele formatiei belgiene, Paul Gheysens, are pretentii mult mai mari in acest sezon, el dorind ca echipa sa se lupte chiar pentru titlu.Insa Antwerp se afla abia pe pozitia a cincea in clasament, la 9 puncte in spatele liderului Brugge, ceea ce a starnit furia sefului cel mare.Sursa citata scrie ca Gheysens considera ca a investit mult in transferuri in aceasta vara si ca este tot mai iritat de declaratiile lui Boloni, care cere si mai multi jucatori Cum presedintele lui Antwerp este recunoscut ca un conducator imprevizibil si lipsit de rabdare, belgienii se asteapta ca acesta sa renunte rapid la tehnicianul roman, mai ales daca rezultatele vor intarzia sa apara.In ceea ce il priveste pe Boloni, acesta nu ar duce lipsa de oferte, fiind urmarit de St, Truiden si chiar de campioana Genk!M.D.