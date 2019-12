Boloni, laudat in Belgia: "Face o treaba foarte buna"

Ziare.

com

Antwerp are evolutii foarte bune in ultimele saptamani si este pe pozitia a doua a campionatului Belgiei, cu 38 de puncte dupa 20 de etape. Echipa lui Ladislau Boloni este foarte puternica la meciurile de acasa, in care a obtinut 25 de puncte din 27 posibile, scrie site-ul radioteleviziunii RTBF."Ladislau Boloni face o treaba foarte buna. Sunt multe personalitati in acest vestiar, este mare riscul de a avea probleme interne. Pacat de eliminarea contra lui AZ...", a spus Marc Degryse.Antwerp a fost eliminata dramatic de AZ Alkmaar (Olanda) in play-off-ul Europa League.Un alt invitat al emisiunii, Stephan Streker, a afirmat: "Antwerp este noua forta. Nu se vorbeste mult despre asta, dar au un lot numeros. Au bani, un stadion nou, un public. Cred ca poate fi pe termen lung o forta."Un alt fost jucator important al nationalei Belgiei, Philippe Albert, a avut si el cuvinte frumoase despre gruparea flamanda: "Va fi o candidata importanta la titlu in urmatoarele sezoane."Boloni o pregateste pe Antwerp din vara anului 2017.