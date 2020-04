Boloni si-a enervat sefii: Decizia luata de conducerea lui Antwerp

Ziare.

Potrivit Voetbal Krant , sefii lui Antwerp au luat aceasta decizie dupa ce Boloni a afirmat ca nu mai vede perspective in acest proiect."Am ajuns la un punct in care urmatoarea etapa ar fi atacarea titlului, iar acest lucru reclama o alta filosofie. Nu cred ca putem progresa in acest moment", spunea Boloni saptamana trecuta.Drept urmare, Voetbal Krant da ca sigura plecarea lui Boloni.Sursa citata scrie ca sefii lui Antwerp au fost furiosi dupa declaratia facuta de antrenorul roman.Astfel, ei au inceput deja sa negocieze cu alti antrenori , iar pe lista se afla Bernd Stock, Ivan Leko si Marc Wilmots.C.S.