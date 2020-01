Echipa lui Loti Boloni castiga un meci complicat si urca pe locul secund in Belgia

Ziare.

Anvers a dispus in deplasare de Cercle Brugge, ultima clasata din Belgia, scor 2-1, dupa un meci mai mult decat dificil.Cercle a inceput perfect acest meci, deschizand scorul in minutul 2 prin Hoggas din penalti, iar 5 minute mai tarziu, Boloni a mai primit o veste proasta, dupa eliminarea lui Hoedt, rosu direct in minutul 7.Totusi, Antwerp a egalat foarte rapid, in minutul 13 prin Refaelov, iar golul victoriei a venit imediat dupa pauza, prin De Sart in minutul 55.Cele trei goluri ale partidei pot fi urmarite in imagini VIDEO pe acest link Baietii lui Boloni au urcat acum pe locul 2 in Belgia, cu 42 de puncte, la egalitate de puncte cu Gent, la 7 lungimi in spatele liderei FC Brugges.Cercle ramane codasa Belgiei cu doar 11 puncte acumulate.E interesant de remarcat ca penaltiul primit de Cercle a fost cel mai rapid penalti dictat vreodata in istoria Jupiler League. Dupa doar 8 secunde de joc si dupa ce doar trei jucatori au atins balonul.Buta l-a faultat in careu pe Kylian Hazard si arbitrul nu a avut vreo ezitare in a dicta penalti. Hoggas apoi a intrat in istoria campionatului belgian.Ne aducem aminte ca si in Romania s-a dictat un penalti in Liga 1 in primele 10 secunde dintr-un joc. E vorba de derbiul Dinamo FCSB 3-1, in 2016, cand s-a dictat penalti dupa noua secunde.Alte exemple de lovituri dictate foarte rapid ar fi: