Echipa lui Loti Boloni, pe val in Belgia. Antwerp a urcat pe locul secund in Jupiler League

Royal Antwerp, formatia lui Ladislau Boloni, a castigat in extremis cu Eupen, scor 1-0, in etapa a 19-a din campionatul Belgiei.Golul victoriei a venit in minutul 80, prin Refaelov, care a inscris superb, din lovitura libera.Este a patra victorie din ultimele 5 meciuri pentru gruparea din Anvers, un reviriment care i-a salvat postul de antrenor lui Loti Boloni, venit imediat dupa ce incepusera zvonurile ca romanul va fi demis.Anvers este pe locul 2 in Jupiler League, cu 37 de puncte, la cinci lungimi de liderul FC Bruges, care are insa doua meciuri in minus.Trebuie spus ca pana la finalul rundei, Antwerp va mai putea fi depasita de Gent in clasamentul Belgiei, echipa care are 35 de puncte si un meci mai putin.