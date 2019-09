Inca o victorie pentru Boloni in Belgia. Royal Antwerp se apropie de podium in Jupiler League

Ziare.

Dupa o prima repriza fara goluri , oaspetii au marcat primii prin Refaelov, in minutul 49, insa fosta campioana Anderlecht a reactionat rapid, egaland in minutul 65 prin Chadli.In minutul 78, Lokonga a incasat al doilea galben, la distanta de numai 5 minute fata de primul, iar Anvers a putut sa puna presiune si mai mare la poarta alb-violetilor.Iar golul decisiv a picat, in minutul 87, gol marcat de Miyoshi, cu trei minute inainte de final.Antwerp urca pe locul 4 dupa aceasta victorie in Belgia, cu 12 puncte la activ, dupa sase runde.Anderlecht are parte de un sezon negru, fiind pe 13 din 16 formatii, cu doar 5 lungimi la activ.Iata echipa de start a lui Anvers: