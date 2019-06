Ladislau Boloni a decis ce echipa va antrena in noul sezon

Ziare.

Boloni a preluat-o in vara lui 2017 pe Antwerp, o nou-promovata, cu care a avut doi ani foarte buni. In stagiunea recent incheiata, echipa s-a calificat in Europa League, revenind in cupele europene dupa 25 de ani. Cu toate acestea, tehnicianul roman nu era sigur ca-si va pastra postul.In cadrul clubului au existat discutii legate de viitorul lui Boloni. Potrivit ziarului citat, romanul va ramane pe banca echipei.Antwerp se gandeste deja la noul sezon si i-a prelungit contractul unuia dintre cei mai importanti jucatori ai sai, congolezul Dieumerci Mbokani. Perioada de transferuri ar putea fi destul de agitata. In plus, mai multi oameni de baza, ca Sinan Bolat si Jelle Van Damme, ajung in ultimul an de contract.Antwerp va evolua in turul 3 preliminar al Europa League.