Ladislau Boloni, avertizat in Belgia

"La Antwerp starea de spirit ramane delicata in unele momente. Il cunoastem pe Boloni, este capabil sa provoace intentionat tensiuni in cadrul lotului pentru ca toata lumea sa ramana treaza. Are parte din plin de asta, cu cativa rebeli ca Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov si altii. In acest weekend, doi baieti ai lui considerati mult mai calmi si ascultatori si-au aratat nemultumirea: Kevin Mirallas si Manuel Benson. Cand Mirallas merge la vestiar fiindca s-a suparat, Boloni nu poate accepta asa ceva, trebuie sa arate ca el e seful. La fel cand Benson se foloseste de retelele de socializare ca sa-si strige supararea ca joaca putin. Sa ai conflicte poate fi un lucru bun cand echipa merge, dar asta se poate intoarce repede impotriva antrenorului daca n-ai rezultate. Boloni trebuie sa se ocupe de o crestere a nivelului echipei sale la meciurile din deplasare, dar si de acest aspect mental al meseriei sale", a scris Degryse.In aceasta editie de campionat , Antwerp este foarte puternica pe stadionul sau, Bosuil, unde are un bilant de 19 puncte din 21 posibile, in schimb nu este printre primele sase echipe la meciurile din deplasare, in care a scos 9 puncte din 27 posibile, remarca fostul international.In ciuda slabiciunilor afisate la intalnirile din deplasare, Gent si Antwerp sunt cele mai apte sa joace un rol important in spatele lui FC Bruges si Standard Liege , a estimat Degryse.Antwerp a avut rezultate foarte bune in ultimele trei meciuri , in care a intalnit doua forte ale campionatului: 2-1 cu FC Bruges si 3-2 cu Gent, de fiecare data pe acasa, si 1-1 cu Gent, in deplasare.In clasament, echipa lui Boloni este pe locul 4, cu 28 de puncte dupa 16 etape, la 8 puncte de liderul FC Bruges, care are un meci mai putin disputat.Romanul pregateste din vara lui 2017 gruparea flamanda.