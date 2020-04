Ladislau Boloni negociaza cu o noua echipa

Ziare.

com

Antrenorul roman negociaza in aceste zile cu gruparea Cercle Brugge, care s-a salvat cu greu de la retrogradare, potrivit Telekom Sport.Cercle l-a avut pe lista si pe Mircea Rednic , dar acesta a refuzat sa plece de la Poli Iasi In aceste conditii, atentia lor s-a indreptat catre Ladislau Boloni.Antrenorul roman a avut rezultate foarte bune la Antwerp in ultimele doua sezoane, dar pleaca din cauza unor neintelegeri cu conducerea.De asemenea, Boloni a mai pregatit-o in Belgia pe Standard Liege , cu care a castigat titlul si Supercupa.C.S.