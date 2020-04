Ladislau Boloni si-a anuntat demisia

Ziare.

com

''Nu cred ca vom merge mai departe'', a afirmat fostul international roman, in varsta de 67 de ani."Am ajuns la un punct in care urmatoarea etapa ar fi atacarea titlului, iar acest lucru reclama o alta filosofie. Nu cred ca putem progresa in acest moment'', a mai spus fostul antrenor al echipei Standard Liege Boloni, aflat de trei sezoane la Antwerp, ar dori sa continue sa antreneze: ''Mi-ar placea sa raman activ in fotbal. Sunt destul de naiv sa cred ca inca mai pot sa transmit energia si cunostintele mele''.In actualul sezon, declarat incheiat dupa 29 de etape, pe primul loc s-a clasat FC Bruges, cu 70 puncte, urmata de KAA Gent, 55 puncte, Sporting Charleroi, 54 puncte, Royal Antwerp FC, 53 puncte, etc.