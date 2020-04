Ladislau Boloni, transant: Ce dracu' este fotbalul? Este nimic!

Ziare.

Tehnicianul lui Antwerp spune ca fotbalul devine insignifiant in aceste momente.De asemenea, antrenorul roman in varsta de 67 de ani spune ca nu-i pasa daca finantatorii pierd bani din cauza pandemiei de coronavirus."Acum, e inimaginabil, dupa parerea mea, sa se faca antrenamente colective in aceasta perioada. Nu este normal sa spui ca trebuie sa nu iesim la anumite ore, sa avem grija in magazine si asa mai departe, iar noi, pentru ca, vezi-Doamne, este fotbalul la mijloc, sa mergem la antrenament. Pana la urma-urmei - poate voi fi atacat pentru treaba asta -, pana la urma-urmei, ce dracu' este fotbalul? Este nimic! Este nimic fata de o viata, fata de o epidemie, fata de pericolul de a muri. Fotbalul, in asemenea momente, nu poate sa fie atat de important ca noi sa ne dam cu parerea", a tunat Boloni intr-un interviu acordat Fanatik "Pe cine dracu' intereseaza oricare conducator de club atunci cand maica-ta poate sa moara din cauza asta? Sunt acum dur in formulare! Si eu sunt atins in aceasta treaba! Dar, pana la urma-urmei, pun intrebarea: bine, dar este fotbalul asa de important, este interesul... Sunt platile televiziunii asa de importante incat sa fim obligati... Viata unui om este mai importanta decat nu stiu cate milioane! Pentru mine, viata mamei mele, la 96 de ani, este mai importanta decat subventia televiziunii la oricare club din Romania! Nu ma intereseaza, pur si simplu! Ori este ordine, ori nu este ordine", a adaugat acesta.LPF a decis sambata, de comun acord cu sefii de cluburi, sa inceapa pregatirile echipelor pe 15 mai, iar pe 5 iunie sa reia campionatul.In Liga 1 mai sunt de disputat 8 etape din play-off si 12 runde din play-out.