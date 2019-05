Loti Boloni a dus-o pe Royal Antwerp in cupele europene dupa 24 de ani

Ziare.

com

Atacantul congolez Dieumerci Mbokani a fost eroul partidei, cu o dubla care a scris istoria acestui meci cu Charleroi, disputat chiar pe teren propriu, pe stadionul Bosuil.Culmea, barajul cu Charleroi a inceput de la 0-1, cu gol Osimhen, incasat dupa doar 9 secunde. Iar in minutul 12, oaspetii s-au dus la 2-0 pe tabela, dupa golul lui Dessoleil.Mbokani a redus insa rapid din handicap, minutul 16, iar un moment important a avut loc in minutul 20, cand Zajkov de la Charleroi a facut penalti, a fost eliminat, iar Anvers a egalat dupa golul lui Refaelov.Golul decisiv al calificarii in Europa League a venit prin acelasi Mbokani, in minutul 67.Antwerp nu mai jucase in cupele europene din sezonul 1994/95, atunci cand Newcastle o invingea in Cupa UEFA Mbokani a fost eroul lui Anvers in acest sezon pentru Boloni, fiind golgheterul formatiei cu 13 goluri din 32 de meciuri Boloni se simte foarte bine in Belgia, in perioada 2008-2009, romanul luand trei trofee cu Standard Liege , un titlu si doua Supercupe ale Belgiei.