Loti Boloni da lovitura la Royal Antwerp si aduce un fost jucator de top din Premier League

Duminica, trupa din Anvers a facut un transfer important, a adus un fotbalist cu 60 de selectii si 10 goluri in nationala Belgiei, e vorba de Kevin Mirallas, cel care tocmai si-a incetat contractul cu Everton, dupa cum anunta agentia de presa britanica BBC Extrema dreapta are 31 de ani acum si a evoluat timp de 7 ani la Everton, dar nu mai intrase deja in planurile noului antrenor Marco Silva. 186 de meciuri are Kevin bifate la englezi, pentru care a marcat de 38 de ori.Belgianul a fost imprumutat de Everton sezonul trecut la Fiorentina Boloni a preluat pe Anvers in 2017, pe atunci echipa fiind nou-promovata. Sezonul trecut, Loti a dus echipa in cupele europene pentru prima data dupa o pauza de 25 de ani. Iar acum, dupa 4 etape, Royal este pe locul 4, dupa trei victorii si un esec.In play-off-ul Europa League, echipa belgiana a fost eliminata dramatic de olandezii de la AZ Alkmaar D.A.