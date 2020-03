Loti Boloni, omul care l-a lansat pe Ronaldo, inclus pe o lista selecta a antrenorilor europeni care au descoperit "fenomenele de azi"

Ziare.

Loti Boloni, 67 de ani, ajuns acum antrenor in Belgia la Anvers, va ramane in istoria fotbalului pentru descoperirea marelui Cristiano Ronaldo la Sporting Lisabona. In toamna lui 2001, Boloni l-a remarcat pe Ronaldo la juniori , chemandu-l sa se pregateasca alaturi de echipa mare la doar 16 ani. Lusitanul a debutat apoi in 2002 in primele jocuri oficiale. Un an mai tarziu, urma transferul la Manchester United , iar de acolu, cum se spune, restul este poveste.Reputatul cotidian italian Gazzetta dello Sport a facut o lista cu cei care au lansat "fenomenele fotbalistice de azi", iar Boloni se afla printre primii, cu al sau Ronaldo."E suficient sa ne gandim la un caz limita. Domnul Laszlo Boloni, antrenorul roman de la Antwerp. Nu a avut o cariera chiar splendida, cu un an ca selectioner si apoi cu diferite experiente in jurul lumii. Dar, intr-un caz, e cert ca a fost la locul potrivit la momentul potrivit.In sezonul 2002-2003, aflat pe banca lui Sporting, Boloni a trimis pe teren la un meci de Champions League cu Inter un baiat despre care se spuneau lucruri frumoase. Un anumit Cristiano Ronaldo . Iar restul e poveste", notau italienii in prezentarea lor facuta pe larg in ziar.Pe aceasta lista, alaturi de Boloni mai figureaza si alti mari antrenori precum Claude Puel, Frank Rijkaard sau Vujadin Boskov: