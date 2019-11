Loti Boloni si-a salvat postul de antrenor in Belgia dupa o victorie cu lidera Brugge

Ziare.

com

A fost o victorie minunata in fata lui Club Brugge, vicecampioana Belgiei, egala celor de la Real Madrid recent in Champions League. O victorie venita dupa o intoarcere de scor, 2-1 dupa 0-1 in runda cu numarul 14 din Jupiler League.Oaspetii au deschis scorul in minutul 25 prin Siebe Schrijvers, iar acest gol a declansat furia suporterilor gazda de la Anvers, care au apelat la tot arsenalul pirotehnic din dotare, partida fiind si intrerupta mai multe minute in sir.Acest lucru s-a mai intamplat o data si pe finalul primului mitan, cand o decizie a unui tusier a enervat iar fanii din tribunele gazda, fani care au ripostat aruncand cu pahare de bere si diverse obiecte si cutii in teren. 10 minute a durat aceasta noua pauza..Dupa pauza, Antwerp a intors soarta jocului prin Mbokani din penalti in minutul 50 si apoi prin autogolul lui Mignolet in minutul 64.Din nou spiritele s-au incins pe final, cand arbitrul a aratat 9 cartonase galbene, dar pana la urma Brugge a pierdut primul joc dupa 12 partide la rand.Prima victorie a lui Anvers in fata lui Brugge din 1997 incoace si o victorie care cu siguranta ii va securiza postul de antrenor romanului Loti Boloni, care era amenintat de conducere dupa ultimele rezultate mai slabe..Gazdele sunt pe 6 in Belgia cu 24 de puncte, iar CB ramane lidera in Belgia cu 33 de puncte.