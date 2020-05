Loti Boloni va decide saptamana viitoare echipa din Belgia pe care o va antrena: "Discutam cu romanul"

Ziare.

Presa belgiana, prin site-ul walfoot.be, citeaza o declaratie a unui conducator de la Anvers, Lucien D'Onofrio, care spune ca va avea loc o discutie cu antrenorul roman: "Vom discuta cu el. A spus ca vrea o schimbare, dar vom vedea unde vor duce discutiile. Nu ajuta la nimic sa vorbim dinainte despre asta", au fost cuvintele lui D'Onofrio, unul dintre conducatorii clubului belgian.Daca Boloni va lua decizia sa se desparta de Anvers, o varianta ar putea fi Cercle Brugge, o formatie patronata de Dmitry Rybolovlev, miliardarul care o conduce si pe AS Monaco.Aceasta informatie a venit prin presa din Ungaria, care a spus ca actualul antrenor de la Cercle, germanul Bernd Storck, o poate prelua pe Anvers, iar Loti Boloni ar putea astfel face schimb de echipe.Boloni e la Antwerp din vara lui 2017 si mai are un contract acolo pana pe 30 iunie. Sezonul trecut a condus echipa belgiana in cupele europene pentru prima data dupa 24 de ani.