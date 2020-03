Motivul pentru care Ladislau Boloni e elogiat de un fost mare jucator

Ziare.

Van Meir a alcatuit un clasament al celor mai buni trei antrenori din campionatul Belgiei, in care pe locul doi este cel pe care site-ul citat il numeste "inegalabilul Ladislau Boloni, ce reuseste ispravi de vitejie cu Antwerp de doua sezoane"."(...) Parcursul sau nu e deloc usor. A fost sub presiune la Antwerp, dar sub conducerea sa, clubul s-a calificat fara emotii in play-off-ul pentru locurile 1-6 si a adaugat finala Cupei in programul sau", a declarat Van Meir."Este adevarat ca a avut cateva achizitii foarte bune in luna august, dar i-a adus rapid pe toti jucatorii pe calea cea buna si asta n-a fost atat de simplu de facut", a adaugat el.Boloni o pregateste din vara lui 2017 pe Antwerp, pe care in sezonul trecut a readus-o in cupele europene dupa mai bine de 20 de ani.Antwerp urmeaza s-o intalneasca pe FC Bruges in finala Cupei Belgiei, ce era programata initial pe 22 martie. Dupa cum s-a anuntat joi, meciurile oficiale de fotbal nu vor fi reluate in Belgia mai devreme de 1 mai, din cauza pandemiei de coronavirus.In topul lui Van Meir, pe primul loc este Philippe Clement, antrenorul lui FC Bruges, liderul din Pro League, campion in sezonul trecut cu Racing Genk. Pe locul trei se afla Karim Belhocine, de la surprinzatoarea Charleroi.