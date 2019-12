Noi probleme pentru Boloni in Belgia: Romanul s-ar fi certat cu un alt jucator de la Antwerp

Ziare.

com

Conflictul ar fi pornit de la declaratiile facute de Boloni dupa victoria de vineri cu KV Mechelen (1-0), meci in care Lamkel Ze nu a fost titular, fiind introdus doar in minutul 60, relateaza cotidianul Het Nieuwsblad."Didier s-a intors bolnav din Camerun, cel putin asta spune", a afirmat Boloni, care a subliniat ca jucatorul sau a avut o evolutie mai putin reusita in meciul precedent, impotriva lui Gent.Sosit cu intarziere la antrenamentul de luni, Lamkel Ze, copilul teribil al clubului, i-a cerut explicatii lui Boloni. Fotbalistul face parte din lotul pentru intalnirea de marti cu Racing Genk, echipa lui Ianis Hagi , din Cupa Belgiei.Site-ul walfoot.be se intreaba daca Boloni nu se va satura curand sa fie la Antwerp, pe langa antrenor , si asistent social si psiholog.In urma cu mai putin de o luna, cand Boloni era amenintat cu demiterea, Lamkel Ze a fost cel mai bun jucator in victoria (2-1) cu FC Bruges, echipa ce era neinvinsa in actualul campionat "Eu stiam ca antrenorul este sub presiune dupa infrangerea de la Mouscron. Noi stiam ca el poate fi dat afara, dar eu nu voiam asta. Imi place acest antrenor si vreau sa ramana. Lupt pentru el. In ochii mei el este foarte important", a marturisit dupa acea partida extrema cameruneza.Unicul gol al meciului cu Mechelen a fost inscris de Kevin Mirallas, un atacant ce a avut o altercatie cu Boloni in timpul partidei de la Gent. In ciuda acestei situatii, romanul a decis sa-l titularizeze pe Mirallas in duelul cu Mechelen."Boloni n-avea nimic de pierdut. Mirallas s-a salvat inainte de toate pe sine, fiindca Boloni era castigator in ambele cazuri. Daca Mirallas juca bine, toata lumea spunea ca Boloni a facut bine sa treaca peste criticile lui. Daca Mirallas ar fi jucat prost, ar fi putut spune 'pe mai tarziu', apoi ar fi putut sa explice de ce l-a lasat in afara lotului in ultimele saptamani. Boloni ar fi castigat oricum", a declarat, pentru walfoot.be, Eddy Snelders, fost jucator al echipei.In campionat, echipa lui Boloni este pe locul 5, cu 31 de puncte dupa 17 etape.