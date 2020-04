Raed Arafat ii raspunde lui Ladislau Boloni

Ziare.

com

In urma cu cateva zile, Boloni a declarat ca nu-si explica motivul pentru care in Romania sunt mult mai putine victime decat in Franta sau Belgia.Intr-un raspuns acordat, Raed Arafat a declarat ca acest lucru este datorat faptului ca Romania a luat masuri de preventie mult mai rapid."Noi am inchis activitatile cand eram la un nivel incipient. Si de aici este un impact pe modul de raspandire. Asta nu este o gluma, pentru ca si o saptamana mai devreme poate insemna foarte mult. Asa ca rugamintea mea catre populatie si catre sportivi si catre toti este sa mai aiba rabdare la acest moment. Sa nu preseze pentru ca presiunile nu vor rezolva nimic la acest moment!", a afirmat Arafat pentru Fanatik Apoi, Arafat a explicat si motivul pentru care activitatile sportive nu vor fi reluate prea curand."In acest moment, intr-adevar, o relaxare la nivelul sportului inseamna o relaxare la alte situatii, inseamna ca si altii vor veni sa ceara relaxari. Deci, mai avem inca un pic de asteptat. Asa am zis si inaintea Pastelui, asa am zis si acum: mai e un pic de asteptat. Dupa asta, normal, incep sa se ia masuri si activitatile mai putin riscante vor fi primele la care se va da drumul.Activitatile cu risc mai mare de raspandire vor fi amanate inca o perioada. Oricum, aceasta relaxare va fi facuta treptat. Nu va fi o relaxare facuta brusc si in masa. Ceva treptat, gradual, bazat pe o analiza reala, ce trebuie sa fie relaxat si ce inca nu si ce poate fi partial. Si totusi, mai adaug un lucru, orice masura de relaxare nu inseamna ca ne vom intoarce la cum eram inaintea aparitiei acestui virus!", a completat Arafat.C.S.