Victorie importanta pentru Boloni in Belgia

Gazdele s-au impus prin golul marcat in repriza secunda de Kevin Mirallas (74). Gratie acestui succes, Antwerp a urcat provizoriu pe locul secund in clasament.Sambata sunt programate partidele FC Bruges - Excel Mouscron, SV Zulte Waregem - AS Eupen, Sporting Charleroi - Waasland-Beveren si KRC Genk - Sint-Truiden, in timp ce duminica vor avea loc meciurile SV Oostende - RSC Anderlecht Standard Liege - Cercle Bruges si SV Kortrijk - KAA Gent.In clasament conduce FC Bruges, 36 puncte, urmata de Royal Antwerp, 31 puncte, Standard Liege, 30 puncte, KAA Gent, 29 puncte, Charleroi, 28 puncte.