Lady Gaga are probleme de sanatate si si-a anulat 10 concerte din turneul mondial "Joanne"

Artista a facut anuntul pe Twitter, unde si-a cerut scuze fata de fani spunand ca este "devastata", dar trebuie "sa isi puna starea de sanatate pe primul loc".Cantareta sufera de fibromialgie, o boala serioasa care consta in durere cronica, raspandita in tot corpul.Concertele anulate urmau sa aiba loc in Londra, Manchester, Zurich, Koln, Stockholm, Copenhaga, Paris si Berlin, potrivit BBC In anunt, Gaga scrie ca e o "decizie grea", luata cu sprijinul echipei sale medicale."Sunt atat de devastata, incat nu imi gasesc cuvintele sa va descriu. Tot ce stiu este ca daca nu fac acest lucru (amanarea concertelor - n.red.) nu respect versurile si mesajul transmise prin muzica mea", a scris Lady Gaga pe Twitter.De altfel, si anul trecut, Lady Gaga s-a vazut nevoita sa anuleze un concert in Rio, dupa ce a fost internata in spital din cauza durerilor severe cauzata de boala.Cei care si-au achizitionat deja bilete vor primi banii inapoi.A.D.