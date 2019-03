Contestatia lui Kovesi la controlul judiciar impus de Adina Florea se judeca pe 3 aprilie

Ancheta Adinei Florea

Foto: Inalta Curte

Ziare.com

com

ICCJ a stabilit ca va judeca cererea ei pe 3 aprilie. Judecator in acest caz va fi Francisca Vasile, potrivit unor surse judiciare.Francisca Vasile a facut parte din completul care a admis, in acest an, solicitarea DNA de redeschidere a dosarului Tel Drum, in care este vizat si liderul PSD Liviu Dragnea.Laura Codruta Kovesi are mai multe interdictii impuse in cadrul acestei masuri, pe o perioada de 60 de zile.Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie i-a deschis acest prim dosar Laurei Codruta Kovesi in decembrie 2018, dupa ce fostul deputat Sebastian Ghita a acuzat-o ca i-ar fi cerut bani pentru plata avionului cu care urma sa fie adus in tara Nicolae Popa din Indonezia, in 2011.Laura Codruta Kovesi era la acea vreme procuror general al Romaniei, iar Nicolae Popa fusese definitiv condamnat la 10 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul FNI. In aceasta cauza, fostul procuror-sef DNA este urmarit penal pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu.Totodata, in decembrie 2018, Ghita inca avea statut de fugar, dupa ce fugise in Serbia in timp ce era cercetat in numeroase dosare deschise de procurorii DNA.Kovesi este cercetata in acest dosar pentru luare de mita, abuz in serviciu (cinci acte materiale) si marturie mincinoasa.