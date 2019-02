Kovesi a formulat o noua cerere de recuzare a Adinei Florea (Surse)

Ziare.

com

Totodata, procurorul general, Augustin Lazar, a respins astazi cererea Laurei Codruta Kovesi de a fi recuzat seful Sectiei de anchetare a magistratilor, Gheorghe Stan, au precizat surse judiciare citate de Mediafax.Adina Florea este procurorul care instrumenteaza dosarul fostei sefe a DNA si ocupa pozitia de procuror-adjunct al Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), denumita si Sectia de investigare a magistratilor. Gheorghe Stan este procurorul sef al acestei structuri.Laura Codruta Kovesi are calitatea de suspect in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, faptele anchetate fiind luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu.Dosarul a fost deschis in decembrie 2018, ca urmare a unei sesizari a lui Sebastian Ghita, care spune ca i-a dat bani lui Kovesi pentru extradarea lui Popa.