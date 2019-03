Kovesi a fost plasata sub control judiciar. Nu mai are voie sa plece din tara si nici sa lucreze ca procuror (Surse)

Ziare.

Aceasta inseamna inclusiv cacare se ocupa de cazul sau.De asemenea,, conform acelorasi surse, pana la ridicarea masurii.Kovesi a declarat la iesirea de la audieri ca procurorul de caz i-adespre dosarul in care este cercetata."Procurorul de caz mi-a interzis sa vorbesc cu presa. (...) Este o masura de a-mi inchide gura", a spus Kovesi, fara a preciza daca are si alte interdictii.Masura plasarii sub control judiciarde catre Laura Codruta Kovesi in instanta.Controversata sectie pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) nu a avut nevoie depentru a impune o astfel de masura, insa acesta e necesar pentru retinerea si arestarea unui procuror."Este evident ca tot ce se intampla in ultima perioada de timp are legatura cu candidatura in aceasta pozitie. Atacurile in mod repetat, campaniile false, zilnic sunt zeci de stiri false. Nu reusesc sa raspund la toate stirile false, ele apar atat de des si atat de mult", a mai spus Kovesi.Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie i-a deschis un prim dosar Laurei Codruta Kovesi in decembrie 2018, dupa ceca i-ar fi cerut bani pentru plata avionului cu care urma sa fie adus in tara Nicolae Popa din Indonezia, in 2011.Laura Codruta Kovesi era la acea vreme procuror general al Romaniei, iar Nicolae Popa fusese definitiv condamnat la 10 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul FNI. In aceasta cauza, fostul procuror-sef DNA este urmarit penal pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu.