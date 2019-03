Kovesi a fost la Politie: Sunt un procuror care le inspira teama celor care vor sa fure linistit in Romania (Video)

"Infractiunile au fost dezincriminate"

"Dreptul meu la exprimare este afectat"

Dosarul, deschis la cererea lui Ghita

Ziare.

com

"Repet, nu am voie de vorbesc de aceasta masura preventiva", au fost primele cuvinte ale Laurei Codruta Kovesi la iesirea din sediul Politiei.Fosta sefa DNA a fost intrebata daca aceasta masura ii afecteaza sansele la sefia Parchetului European. "In urma evaluarii comisiei tehnice, am iesit pe primul loc, acum se deruleaza negocieri intre Consiliul UE si Parlamnetul European, o sa vedem daca ce s-a intamplat va afecta aceasta procedura", spune Kovesi."Este evident si foarte clar ca ce s-a intamplat in ultimile luni are legatura cu candidatura mea. Se incearca prin orice mijloace oprirea mea de a ocupa aceasta functie, pentru care am candidat si in care am iesit prima.Este evident ca sunt parte a unei campanii de hartuire, de intimidare, sunt un semn pentru ceilalti colegi din sistem care vor sa-si fac treaba. Sunt convinsa ca procurorii si judecatorii din Romania isi vor continua sa-si faca meseria si nu se vor lasa intimidati", a adaugat fosta sefa DNA.Iata dialogul cu presa:Nu comentez supozitii, haideti sa vedem cum se deruleza procedura.Intrebarea are legatura cu dosarul, nu va pot raspunde.Nu comentez acum, este o masura a procurorului.Exista manuale de drept in care se scrie cine si ce calitatea poate sa aiba in dosar. Nu vreau sa comentez.Sunt un procuror care timp de 24 de ani mi-am facut treaba. Sunt un procuror care am dovedit ca in activitatea mea profesionala am luptat cu coruptia intr-un mod eficient.Va rog sa-mi spuneti, concret, hotararea judecatoreasca prin care s-a stabilit un abuz, ca sa pot sa va dau un raspuns."Va rog sa-mi spuneti o decizie definitiva a unui judecator, care a constatat vreun abuz al cuiva din DNA. Atunci am sa va raspund.Aveti achitari pe banda rulanta. O treime din dosarele DNA au primit achitari. Cum comentati?Procentul nu este corect. Este o minciuna. Procentul de achitari la DNA, in ultimii cinci ani, a fost constant, intre 10% si 13%. Cu privire la achitari, in fiecare an am dispus o analiza a cauzelor care au dus la aceste solutii de achitare.Asa cum am prezenetat si anterior, solutiile de achitare au avut la baza in primul rand dezincriminarea unor fapte penale, dezincriminari care au avut loc prin modificari ale legii sau prin pronuntarea unor decizii CCR. O alta cauza a fost legata de modul in care a fost interpretata o anumita dispozitie legala sau probele administarte in cauza. Acolo unde s-a stabilit ca procuorii au gresit, s-a consemnat acest lucru in analiza."Kovesi a evitat sa raspunda la unele intrebari, care aveau legatura cu dosarul: "Am o interdictie de a vorbi cu presa. Este clar ca dreptul meu al exprimare va fi afectat. Nu comentez alte interdictii pe care le am. Las pe altii sa anunte ce interdictii am.""Modificarile pe care le-am vazut in spatiul public, in diverse proiecte, care vizeaza dezincriminarea unor infractiuni de coruptie sau reducerea limitelor de pedeapsa pentru infractiunile grave, cu siguranta ca nu sunt oportune. Ele nu sunt date sa fie un instrumnet util in investigarea faptelor de coruptie, ci sunt date pentru a ajuta anumite persoane sa scape de raspundere penala."Kovesi a venit pe la 10:50 la sediul Sectiei 18 Politie din Sectorul 5 din Bucuresti. Fosta sefa DNA nu a facut declaratii presei la intrare."Va rog sa stam de vorba dupa ce termin aici", a fost tot ce a spus Kovesi initial.Laura Codruta Kovesi a fost inculpata si plasata sub control judiciar de catre Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), joi seara, dupa mai bine de 6 ore de audieri intr-un dosar instrumentat de procurorul Adina Florea, potrivit unor surse judiciare.Aceasta inseamna inclusiv ca fosta sefa a DNA nu mai are voie sa paraseasca tara fara aprobarea procurorului care se ocupa de cazul sau.De asemenea, Laurei Codruta Kovesi i s-a interzis sa mai lucreze ca procuror, conform acelorasi surse, pana la ridicarea masurii.Kovesi a declarat la iesirea de la audieri ca procurorul de caz i-a interzis sa mai faca declaratii presei despre dosarul in care este cercetata."Procurorul de caz mi-a interzis sa vorbesc cu presa. (...) Este o masura de a-mi inchide gura", a spus Kovesi, fara a preciza daca are si alte interdictii.Masura plasarii sub control judiciar poate fi contestata de catre Laura Codruta Kovesi in instanta.Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie i-a deschis un prim dosar Laurei Codruta Kovesi in decembrie 2018, dupa ce fostul deputat Sebastian Ghita a acuzat-o ca i-ar fi cerut bani pentru plata avionului cu care urma sa fie adus in tara Nicolae Popa din Indonezia, in 2011.Laura Codruta Kovesi era la acea vreme procuror general al Romaniei, iar Nicolae Popa fusese definitiv condamnat la 10 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul FNI. In aceasta cauza, fostul procuror-sef DNA este urmarit penal pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu.Procurorul de caz al acestei cauze este Adina Florea.