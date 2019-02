LIVE Adina Florea sustine prima conferinta de cand a ajuns la Sectia de investigare a magistratilor

LIVE TEXT

Azi, Laura Codruta Kovesi a confirmat pentru Ziare.com ca a fost citata la audieri de Adina Florea pe 7 martie , in dosarul deschis de SIIJ bazandu-se pe plangerea depusa de fugarul de justitie Sebastian Ghita.O coincidenta extraordinara este ca fix pe 7 martie are loc la Bruxelles o intalnire foarte importanta il legatura cu candidatura lui Kovesi la Parchetul UE.Totodata, saptamana trecuta a fost facut public faptul ca Adina Florea instrumenteaza si un dosar deschis in urma plangerii penale depuse de cei de la Luju.ro, site apropiat PSD-ALDE, pe numele lui Frans Timmermans , comisarul european pe Justitie - Vera Jourova, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania - Angela Cristea si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. De asemenea, plangerea ii vizeaza si pe cei care au tehnoredactat ultimul raport MCV, cel din 13 noiembrie 2018. Acestia sunt acuzati de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu, fals intelectual si comunicare de informatii false.- Conferinta era anuntata pentru ora 19:00, insa Adina Florea intarzie.