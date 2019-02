Stan si Florea au facut conferinta fara intrebari: Spun ca Sectia lor e laudata de Comisia de la Venetia, desi expertii au cerut sa nu fie infiintata

LIVE TEXT

Stan a fost cel care a vorbit, Florea fiind doar prezenta in stanga sa. Daca jurnalistii se asteptau sa primeasca lamuriri despre cazuri care au facut numeroase titluri e presa, de la dosarele pe numele Laurei Codruta Kovesi si Frans Timmermans, la preluarea dosarului Tel Drum de la DNA, au primit doar interpretarile proprii ale lui Stan in ce priveste rapoartele MCV si Comisiei de la Venetia.Astfel, presedintele controversatei Sectii a sustinut ca de fapt Comisia de la Venetia nu a transmis nicio ingrijorare proprie legata de infiintarea sectiei, ci doar a prezentat ingrijorarile unor persoane din Romania. Mai mult, el a sustinut ca expertii Comisiei au considerat de bun augur infiintarea Sectiei, la fel ca cei mai multi dintre magistratii romani.In schimb, s-a plans de "piedicile" puse de procurorul general Augustin Lazar, sustinand ca acesta nu le-ar fi pus la dispozitie cele necesare ca Sectia sa fie functionala si operationala. Amintim ca insusi Lazar, cand a criticat bugetul alocat de Guvern pentru 2019, a avertizat ca nu primeste banii necesari si pentru Sectia speciala.Amintim ca expertii Comisiei de la Venetia nu doar ca nu au laudat infiintarea Sectiei speciale, ci au recomandat clar "reconsiderarea infiintarii" ei.Despre cazurile Kovesi si Tel Drum Stan a explicat doar ca respecta legea. La final cei doi au plecat fara a raspunde niciunei intrebari din partea jurnalistilor care ii asteptasera peste jumatate de ora, cat au intarziat la "conferinta".Azi, Laura Codruta Kovesi a confirmat pentru Ziare.com ca a fost citata la audieri de Adina Florea pe 7 martie , in dosarul deschis de SIIJ bazandu-se pe plangerea depusa de fugarul de justitie Sebastian Ghita.O coincidenta extraordinara este ca fix pe 7 martie are loc la Bruxelles o intalnire foarte importanta il legatura cu candidatura lui Kovesi la Parchetul UE.Totodata, saptamana trecuta a fost facut public faptul ca Adina Florea instrumenteaza si un dosar deschis in urma plangerii penale depuse de cei de la Luju.ro, site apropiat PSD-ALDE, pe numele lui Frans Timmermans , comisarul european pe Justitie - Vera Jourova, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania - Angela Cristea si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. De asemenea, plangerea ii vizeaza si pe cei care au tehnoredactat ultimul raport MCV, cel din 13 noiembrie 2018. Acestia sunt acuzati de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu, fals intelectual si comunicare de informatii false.- A inceput conferinta. Vorbeste, seful Sectiei speciale:- Mi-am propus sa fiu discret, dar in lumina evenimentelor din ultima perioada, conducerea sectiei intelege sa faca aceasta declaratie de presa.- CCR a retinut ca aceasta sectie e o garantie suplimentara a asigurarii independentei magistratilor.- Comisia de la Venetia reproduce ingrijorari care i-au fost transmise din tara, nu propria opinie.- Comisia de la Venetia a apreciat criteriile profesionale de selectie a procurorilor care ar urma sa faca parte din aceasta sectie.- Sectia a preluat 1.422 de dosare, peste 70% inregistrate ca urmare a sesizarii din oficiu.- Au existat multe semnale pozitive din partea magistratilor in sensul primirii cu deschidere a infiintarii acestei Sectii.- Inca de la momentul operationalizarii acesteia am intampinat obstacole din partea procurorului general Augustin Lazar in asigurarea bazei logistice, a dotarilor, a elaborarii organigramei, dar si in modul de interpretare a principiilor care guverneaza activitatea Ministerului Public.- In acest context, pentru depasirea acestor piedici, legiuitorul a trebuit sa intervina in mod exceptional prin trei acte normative de natura a clarifica prevederile legale necesare bunei functionari a Sectiei speciale.- Cu referire la alte aspecte in legatura cu care s-au purtat discutii publice, solicitarea de la DNA a unui dosar amplu mediatizat s-a intemeiat pe competenta speciala a Sectiei, respectiv presupuse fapte savarsite de mai multi magistrati, judecatori si procurori.- Aducerea la cunostinta publicului a numarului de dosare de urmarire penala privind pe numita Laura Codruta Kovesi s-a facut in considerarea interesului public manifestat si a obligatiei legale de informare.- Niciunul dintre aceste dosare nu a fost intocmit ca urmare a vreunei sesizari din oficiu a Sectiei speciale, ci sunt dosare preluate in baza unor ordonante de declinare de la alte unitati de parchet sau a unor plangeri depuse de petenti.- Privitor la plangerea impotriva unor oficiali europeni mentionam ca, intrucat aceasta indeplinea conditiile de forma prevazute de lege, trebuia a fi inregistrata si concretizata intr-un dosar penal si numai in urma unor verificari se va putea pronunta o solutie in respectiva cauza.- Au fost inchise peste 3.000 de dosare care vizau magistrati care nu erau solutionate.- Am ales sa facem aceasta declaratie de presa pentru a inaltura orice fel de suspiciuni in legatura cu activitatea Sectiei si impartialitatea celor care activeaza aici.- Existenta Sectiei speciale e o garantie pentru independenta magistratilor.- Alegatiile privind scoaterea sectiei de sub controlul procurorul general sunt lipsite de orice fundament.- De la 1 martie isi incep activitatea in sectie 5 procurori.- Inchei prin a va asigura ca in cadrul PG si a acestei Sectii se respecta numai legea.- Va multumim si va dorim o seara buna.- Conferinta era anuntata pentru ora 19:00, insa Adina Florea intarzie.