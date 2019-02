Cazul Kovesi: Adina Florea extinde ancheta pentru fals in declaratii si favorizarea faptuitorului. Este vizat Augustin Lazar?

Ziare.

Informatia a fost oferita pentru Mediafax de surse judiciare.Potrivit acelorasi surse, faptele anchetate in rem sunt favorizarea faptuitorului si fals in declaratii.Antena 3 si site-ul "Lumea Justitiei" au "dezvaluit" ca in acest caz ar fi vizat si Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei. Antena 3 arata ca cei care avizeaza comunicatele de presa sunt sefii parchetelor, in acest caz fiind chiar Augustin Lazar, iar comunicatul nu era real intrucat dosarul n-ar fi existat in 2017.Este vorba despre un comunicat de presa prin care se anunta ca procurorii au dispus inceperea urmaririi penale in rem (cu privire la fapta), respectiv infractiunea de abuz in serviciu, in cauza avand ca obiect informatiile facute publice prin intermediul unor inregistrari difuzate in mass-media cu privire la o serie de afirmatii facute de fostul deputat Sebastian Ghita.Comunicatul este din 9 ianuarie 2017 si este pe site-ul Ministerului Public.