Propaganda de scoala noua: Sicanarea si hartuirea Laurei Kovesi

In cazul Kovesi, ca si in cazul Ciolos, al promotorilor campaniei, al ziaristilor care indraznesc sa ridice vizibil capul impotriva restauratiei totalitare la care se deda regimul dragniot, se aplica aceleasi tactici denigratoare.Jocul, vechi de cand lumea, dar aplicat in Romania cu o intensitate securista, cu tenacitate si o asiduitate demna de o cauza mai buna, se numeste in engleza "character assasination".E jocul hulei, al defaimarii si calomniei. E, cum defineste notiunea wikipedia, "un proces sustinut si deliberat de distrugere a credibilitatii si reputatiei unei persoane". Se bazeaza pe evidenta bucuriei multora de a pune botul la barfe, clevetiri si ponegriri.Asa e natura omului. Ii trebuie forta, educatie, bun simt si, la rigoare, ajutocenzuratoare credinta, ca sa-si exorcizeze impulsul de a se simti inaltat de injosirea celor mai competenti, mai cinstiti si mai realizati decat el.In Romania, competitia demontarii reperelor nationale aflate inca in viata e un sport indragit. In comunism, vorbindu-se de vitejia unor disidenti se adauga instantaneu portretelor unor Paul Goma sau Dan Desliu tuse intunecate.Interlocutorul n-avea cum sa nu fie informat ca, intr-adevar, sunt buni, sunt curajosi, dar, din pacate, n-au talent. Si sunt cam prosti. Si ca, pe urma, trebuie stiut ca "au fost ei insisi membri de partid, daca nu chiar stalinisti".Doar eroii morti au carti eminamente bune. Ei au dreptul la clementa. Ba sunt in masura sa reclame admiratie neostoita, prestigiul infailibilitatii si, prin urmare, intangibilitatea.In schimb, vai de eroii vii. Care, ca Monica Macovei sau Laura Kovesi, chiar au pus mana si au facut enorm pentru edificarea statului de drept in tari romanesti in care o eficienta justitie, efectiv independenta, e, inca, o noutate absoluta.Laurei Kovesi i s-a rezervat, de catre cleptocrati, un program complet. Luptatoarea anticoruptie a fost mai intai asiduu linsata la televiziunile arondate. Apoi au fost inregimentate in asaltul asupra ei autoritatile. Slugarel a fost pus s-o dea afara pe baza de pretexte stravezii. Simultan s-a vazut inundata cu dosare penale , care mai de care mai subtiri, juridic, dar cu atat mai eficiente la capitolul maculare de imagine.Totusi, lucrurile s-au deteriorat. Mai ales de la ridicarea ei europeana pe scut.Sub socul eventualitatii propulsarii ei in functia de procuror general european, Kovesi e clar ca trebuie distrusa, din unghiul regimului, in doua feluri. Mai intai cu propria ei arma. In speta cu justitia. Care, insa, a ajuns o fantosa, o marioneta, o aparenta, o umbra de justitie.De cand? De la demiterea fara probe convingatoare a ex-sefei DNA si strambarea lesne recognoscibila a Legilor Justitiei si Codului Penal ca si a Codului de Procedura Penala, in numele unei presupuse "reforme".De cand, prin aceste schimbari, ce-a mai ramas din justitie e pastorit si controlat la sange de o putere politica evident penala, extremista si antidemocratica. Una care guverneaza in numele si pentru beneficiul personal ale liderului cleptocratiei, desconsiderand si vointa natiunii si cutumele democratice.De pilda cele care cer demisia acelor demnitari care se fac vizibil vinovati de esecuri ca bastonada si gazarea unor demonstranti pasnici la 10 august 2018.De cand actiunile si declaratiile repetate ale stalpilor regimului Dragnea denota dispret fata de substanta statului de drept, in speta fata de separarea puterilor si de imperativul absentei tentativelor de intimidare si hartuire prin justitie si dosare penale a magistratilor. De pilda, sicanarea si hartuirea Laurei Kovesi.In al doilea rand, programul distrugerii ei, un subcapitol al distrugerii democratiei, include, in continuare, agitpropul. La loc de frunte in panoplia armelor de folosit figureaza mintitul de popor la televizor. Se pretinde ca in cauza ar fi "justitia" si, chipurile, "reformarea" ei, iar nu, cum e de fapt, puterea (lui Dragnea si a PSD) si perpetuarea ei.Concomitent, insa, contra lui Kovesi, injuratura groasa nu mai pare in pas cu timpurile. Nu mai corespunde necesitatilor unui regim Dragnea prea masiv discreditat si demascat si acasa, si in Europa, si in intreaga lume libera ca extrem de toxic, fiindca, spre a-si scapa liderul de gratii, nu se da in laturi nici de la cele mai scabroase imoralitati. Prin ordin de zi pare sa se fi dispus deci dublarea defaimarii.La cea brutala s-a adaugat si demascarea soft. E calomnia inteligenta, pudic infasurata daca nu in elogii, macar in sosul unei prezumtive "intelegeri" si al criticarii adversarilor ei vinovati.Spre a castiga credibilitate, propagandistul anti-Kovesi de scoala noua pleaca de la evidenta ticalosiei regimului. Si o admite, in ideea ca orice minciuna desteapta pleaca de la un adevar incontestabil: "Sunt hoti. Sunt securisti". Dupa care insa aplica tactica indoctrinarii comuniste, pe care am numit-o "da-dar-ism".Se zice cam asa: "Da, Felix-TV minte. Mint si coruptii care o acuza. Restul televiziunilor arondate, la fel. Da, e adevarat ca n-au probe, ca n-au juridic nimic in mana, impotriva ei. Dar! Dar ce sa vezi? Ar fi comis si ea neprecizate 'abuzuri'.Si-ar fi condus 'rau' institutia. Si, mai ales, s-ar fi 'tras in poza cu Ghita'". Or, "'spune-mi cu cine te-nsotesti, ca sa-ti spun cine esti'. Daca s-a tras in poza cu el, nu l-o fi protejat? Ba bine ca nu. E 'clar' ca l-a si protejat. Altfel il aresta 'din timp'".Si alte fabulatii si fantasmagorii similare, de asasinat moral persoana deranjand cleptocratia.Asa se bate moneda ca "Europa dumitale" cam exagereaza. Ca "nu e (Kovesi) chiar ce pretinde". Ca "n-o fi ea o eroina". Ca ar fi "plagiat". C-o fi si o pati. Dar se va trece sub tacere ca si o participare a lui Kovesi cu titlu personal, nu institutional, la sindrofii comune, in vremea in care porcii orwelienii mai pareau animale de treaba nu constituie o problema veritabila. Si ca a starui sa i se confere acest statut e o incercare de deturnare a atentiei de la furtul democratiei si asasinarea statului de drept, ca si de la hartuirea unui om improscat post-festum cu noroiul suinelor, pe care a-ncercat sa-l sece.Cat timp se va perpetua campania? Pana la victoria uneia din parti., asigurand triumful binelui in confruntarea cu propaganda, daca protesteaza vizibil, in masa, impotriva sicanarilor, calomniilor si hartuirilor fie brutale, fie subtile ale cleptocratiei si ale cozilor ei de topor.Orice altceva pare sinucigas.