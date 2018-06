CSM a respins actiunea disciplinara indreptata impotriva procuroarei care l-a trimis in judecata pe Oprea

Aparata de Kovesi

Decizia poate fi atacata cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Codruta Kovesi a declarat in octombrie 2016, atunci cand a inceput cercetarea disciplinara, ca o sustine pe colega ei, Florentina Mirica, care a instrumentat dosarul privind abuzul in serviciu la achizitii facute de DIPI si care acum are dosar disciplinar la CSM."Acest dosar disciplinar a fost deschis ca urmare a faptului ca un procuror din DNA a indraznit sa verifice modul in care un serviciu de informatii a folosit banii statului, sunt investigati doi fosti ministri de Interne, doi fosti sefi ai unui serviciu de informatii si mai multi ofiteri de informatii. Eu cred ca astfel de anchete ar trebui incurajate si astept sa vad verdictul pe care CSM il va da in aceasta actiune disciplinara", a declarat sefa DNA.Acest caz a fost deschis dupa ce avocatii fostului ministru de Interne, Petre Toba, si ai fostului sef al DIPI, comisarul-sef Rares Vaduva, au facut plangere impotriva magistratului. Motivul: ar fi inserat date clasificate "secret de stat" in rechizitoriul din dosarul "Limuzina".Este vorba de dosarul in care au fost trimisi in judecata pentru abuz in serviciu fostul vicepremier Gabriel Oprea si mai multi ofiteri superiori din Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI), serviciul secret al Ministerului de Interne.Atunci cand l-a trimis in judecata pe Oprea, pe 11 mai 2016, toate aceste rapoarte si actele justificative, dar si alte documente ale DIPI, au fost atasate intr-un volum special de "documente clasificate", la care are acces doar magistratul care solutioneaza dosarul. Mirica a cerut instantei de judecata sa initieze procedura de declasificare a inscrisurilor esentiale.Ea a aratat instantei ca "refuzul autoritatii emitente de a declasifica un inscris nu poate fi unul discretionar, intrucat aduce atingere unor drepturi fundamentale ale omului, cum sunt dreptul la aparare, dreptul la un proces echitabil, egalitatea in fata legii, accesul liber la justitie".Dupa trimiterea dosarului lui Oprea la instanta, intr-o alta cauza a fost inceputa urmarirea penala in cazul lui Petre Toba si Rares Vaduva.Florentina Mirica este de aproape opt ani la DNA. De-a lungul timpului ea a realizat mai multe dosare mediatizate: judecatorul Stan Mustata, afaceristul Dinel Staicu - "Spaga pentru achitare", fostul boxer Rudel Obreja "Spaga al Curtea Suprema", afaceristul Catalin Chelu -"Mita la MAI", judecatoarele Antonela Costache si Viorica Dinu - "Reteaua judecatoarelor de la Tribunalul Bucuresti", sau judecatoarea Veronica Carstoiu- "Regina spagii din justitie".