CSM amana pana la toamna decizia in cazul Kovesi, care a refuzat sa mearga la comisia de ancheta

Sectia pentru procurori din CSM era asteptata sa anunte miercuri decizia in cazul Kovesi, in dosarul in care este cercetata de Inspectia Judiciara pentru refuzul de a se prezenta la audierile Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009.In luna aprilie, Inspectia Judiciara a declansat doua actiuni disciplinare impotriva sefei DNA, legate de refuzul de a se prezenta la audierile Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 si de desemnarea consilierului judecator Dana Titian sa faca verificari la doua servicii teritoriale.In primul dosar, Laura Codruta Kovesi a fost audiata in urma cu doua saptamani in Sectia pentru procurori a CSM timp de aproximativ doua ore In 18 aprilie, Inspectia Judiciara a anuntat ca a inceput actiunea disciplinara fata de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi , dupa ce a refuzat de mai multe ori sa se prezinte la audierile Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009.Inspectorii spun ca, prin neprezentarea la Comisie si prin necomunicarea informatiilor solicitate, Kovesi a afectat onoarea profesionala si prestigiul functiei de magistrat.Pe rolul Sectiei pentru procurori a CSM se mai afla inca o sesizare a Inspectiei Judiciare in care este vizata Kovesi, pentru savarsirea unor abateri disciplinare.