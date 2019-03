Danilet cere CSM sa reactioneze in cazul scrisorii lui Toader din Financial Times: Atacul este indreptat impotriva intregului sistem de justitie

Fake-news

Cristi Danilet este judecator la Tribunalul Cluj si a fost membru in CSM in perioada 2010-2016.Potrivit lui, un astfel de atac este fara precedent: "un procuror roman este atacat in presa straina de un ministru al Justitiei din Romania.""Modul in care este furnizata informatia face ca atacul care este impotriva fostei sefe DNA sa fie indreptat impotriva intregului sistem de justitie penala.Mai mult, faptele care i se imputa de ministru procurorului sunt contrazise de realitate, iar demiterea lui Kovesi a fost una politica, fara indoiala.Afirmatiile ministrului dovedesc disperarea unei parti a clasei politice si teama ca procurorul Kovesi sa ajunga sef al Parchetului European", mai scrie Danilet.Judecatorul face trimitere la una dintre afirmatiile lui Toader, potrivit careia 70% din anchete deschise magistratilor au fost deschise din oficiu. Aceasta statistica sustinuta de Toader in FT este contrazisa de datele furnizate de CSM. Dosarele deschise magistratilor din oficiu de unitatile de parchet reprezinta doar 2% din total, nicidecum 70%. Vezi toate cifrele care demonteaza acuzatiile. I.S.