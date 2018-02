Kovesi: Nu am mai discutat cu ministrul Justitiei de la sedinta CSM. Nu mi-a cerut date, nu mi-a cerut explicatii

Ziare.

Mai mult, ea a precizat ca nu i s-au cerut date. Totodata, Kovesi a afirmat ca nu stie la ce raport privind DNA se refera ministrul Justitiei."Nu stiu despre ce raport e vorba, nu am avut nicio discutie cu ministrul, singura discutie a fost in fata dumneavoastra la CSM, cand s-a dezbatut raportul de control al Inspectiei Judiciare anul trecut.De la acel moment nu am mai avut nicio discutie cu el. Nu mi s-a cerut niciun fel de date, ca atare imi e foarte greu sa va raspund ce are in vedere. Nu pot sa raspund in locul ministrului de Justitie.Daca tot am vorbit de controlul Inspectiei Judiciare, anul trecut DNA Ploiesti a fost contorlat de IJ, inclusiv din perspectiva managementului. Nu s-au constatat deficiente, nu s-au facut propuneri de revocare din functie sau alte recomandari.Am avut o discutie cu dl Lazar si i-am spus ca am cerut un raport scris.", a subliniat Kovesi.Intrebata daca Toader ar avea motive pentru revocarea sa, ea a spus: "Domnul ministru e cel care trebuie sa raspunda daca face sau nu aceasta revocare. Dar pot sa va spun ca nu mi-a cerut nimeni vreo informare cu privire la aceasta situatie".Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Antena 3, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raportul privind Ministerul Public, conform legii.El a precizat ca raportul va contine o masura, fara a spune care va fi aceasta.Procurorul-sef al DNA Laura Codruta Kovesi a sustinut, miercuri seara, o conferinta de presa, in contextul in care institutia pe care o conduce a fost tinta multor atacuri politice in ultimele zile.Este pentru prima oara de cand a venit la sefia DNA cand Kovesi sustine o conferinta de presa la sediul institutiei.Miercuri este deja a 4-a zi consecutiva in care Kovesi si DNA au fost in centrul multor declaratii venite de la politicieni, dupa ce procurorul suspendat din DNA Mihaiela Iorga Morar si fostul deputat PSD Vlad Cosma au facut mai multe acuzatii duminica seara, in direct la Antena3. Celor doi li s-a alaturat la acelasi post de televiziune si fostul deputat Sebastian Ghita, care a fugit din tara dupa ce a fost anchetat in mai multe dosare instrumentate de DNA.Pe langa acuzatii, Cosma a furnizat Antenei3 si niste inregistrari audio si video din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar vizandu-i pe Sebastian Ghita si Victor Ponta. In inregistrarile lui Cosma unele voci le sunt atribuite procuroruului-sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostului procuror Mircea Negulescu.DNA a reactionat public si a aratat ca Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal ce e in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.Procurorul-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a spus ca e posibil ca vocea din inregistrare sa fie a lui, insa inregistrarile sunt trunchiate, asa ca se vor face expertize tehnice Scandalul creat astfel a dus la multe iesiri publice ale politicienilor care cer de mult timp inlocuirea lui Kovesi de la sefia DNA. Ba chiar s-a ajuns la situatia in care premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Justitiei Tudorel Toader sa isi intrerupa vizita oficiala in Japonia si sa vina la sedinta de guvern de joi ca sa intervina in scandalul creat.