Sectia pentru procurori a CSM a respins plangerea lui Kovesi privind refuzul de a i se recunoaste gradul profesional pentru Parchetul General

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat respingerea, ca neintemeiata, a plangerii prealabile formulata de doamna LAURA CODRUTA KOVESI, procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul teritorial Sibiu, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, impotriva Hotararii Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr.673/06.11.2018", se arata in decizia anuntata oficiala cu putin timp inaintea audierii lui Kovesi in Comisia LIBE a PE, pentru postul de procuror-sef european.."Plangerea prealabila formulata de doamna procuror Laura Codruta KovesiI impotriva Hotararii nr. 673/06.11.2018 a Sectiei pentru procurori" a fost ultimul punct inscris pe ordinea de zi a sedintei de marti a Sectiei pentru procurori a CSM.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins in 6 noiembrie 2018 solicitarea lui Kovesi de recunoastere a gradului profesional corespunzator pentru Parchetul General, asta dupa ce ministrul Justitiei Tudorel Toader afirma ca, urmare a OUG privind legile justitiei, Kovesi, daca are gradul de procuror la Parchetul de pe langa tribunal, nu poate ramane la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost numita de procurorul general Augustin Lazar in luna iulie."Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat respingerea cererii formulate de doamna Laura Codruta Kovesi, procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul teritorial Sibiu, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Serviciul indrumare si control, de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", se arata in solutia data de procurori.In 11 iulie, procurorul general, Augustin Lazar, a decis delegarea Laurei Codruta Kovesi, revocata de la conducerea DNA, in functia de procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, incepand cu aceeasi data.La jumatatea lunii octombrie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader afirma ca, urmare a OUG adoptate de Guvern pentru modificarea legilor justitiei, Laura Codruta Kovesi, daca are gradul de procuror la Parchetul de pe langa tribunal, nu poate ramane la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."Spuneti ca acest fapt (numirea Codrutei Kovesi la Parchetul ICCJ - n.r.) este o sfidare, eu nu va contazic, dar domnul Lazar poate spune ca e normal, ca valorifica bogatele experiente dobandite in managementul parchetelor de rang inalt. Pentru procurorii de la DNA, DIICOT sunt niste conditii, de vechime in profesie, sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna conduita, sa aiba o pregatire buna s.a.m.d., la procurorii PICCJ nu era prevazut decat criteriul vechimii in munca, niciun alt criteriu care sa completeze vechimea. Prin OUG, am introdus un alineat nou in care spunem ca, pentru a fi numiti in cadrul PICCJ, procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o pregatire buna profesionala, o conduita morala ireprosabila si gradul profesional egal cu cel corespunzator Parchetului de pe langa Curtea de Apel", a mai declarat ministrul Justitiei.Tudorel Toader sustinea ca un procuror nu poate ajunge in varful ierarhiei daca nu a parcurs toate treptele - parchet pe langa judecatorie, parchet pe langa tribunal, parchet pe langa curte de apel si PICCJ.Audierile pentru postul de procuror-sef european, la care candideaza si fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi, au loc marti, in Comisiile pentru libertati civile si control bugetar ale Parlamentului European.