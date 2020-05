Ambasada SUA saluta decizia CEDO: Kovesi ilustreaza valorile curajului, justitiei si onoarei

Ziare.

"Curtea Europeana a Drepturilor Omului a emis azi o decizie care subliniaza din nou importanta deosebita a statului de drept intr-o democratie. Fara posibilitatea de a apela la o justitie libera si independenta nu exista libertate sau proces democratic.. Presedintele Klaus Iohannis a salutat aceasta decizie. Suntem de acord cu Presedintele Iohannis ca drepturile fundamentale ale d-nei Kovesi au fost incalcate si ca accesul liber la justitie si libertatea de expresie sunt valori esentiale intr-o societate democratica.Aceasta decizie reprezinta unin scopul evitarii investigatiei penale. Statele Unite vor sprijini intotdeauna principiile democratice, drepturile fundamentale si statul de drept.Castigatoare a titlului Femeia Curajoasa a anului 2014 acordat de Ambasada SUA, iar acum Procuror Sef European, d-na. Astazi o felicitam din nou. SUA vor continua sa sprijine independenta judecatorilor si a procurorilor in combaterea coruptiei folosind toate mijloacele aflate la dispozitie", se arata in comunicatul Ambasadei SUA la Bucuresti.Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marti ca Romania a incalcat drepturile omului in cazul demiterii fostei sefe DNA , Laura Codruta Kovesi.Kovesi a vorbit marti despre victoria obtinuta la CEDO, considerand ca este reusita sistemului de justitie din Romania, a procurorilor si a romanilor cinstiti care au aparat in strada principiile in care cred.De asemenea, in urma deciziei CEDO, Ministerul Justitiei a anuntat ca demareaza procedurile pentru demiterea lui Tudorel Toader din Comisia de la Venetia Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor (AMASP) a cerut demisia de onoare a tuturor membrilor CCR , dupa decizia CEDO in ce priveste destituirea de la sefia DNA a Laurei Codruta Kovesi.