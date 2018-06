Angajatul Black Cube la care trebuiau sa ajunga informatiile despre Kovesi a facut un acord de recunoastere a vinovatiei cu DIICOT

Condamnarea

Este cel de-al treilea angajat al firmei Black Cube care recunoaste acuzatiile. In 2017, israelienii Ron Weiner si David Geclowicz, cei care s-au ocupat de strangerea ilegala a datelor din Romania, au pledat vinovati si au fost condamnati la 2 ani si 8 luni cu suspendare. Yossi Barkshtein a fost condamnat sapatamana trecuta de Tribunalul Bucuresti la 2 ani si 10 luni inchisoare cu suspendare si interdictia pentru o perioada de trei ani de a se apropia de trei persoane. Este vorba de Eduard Kovesi - fostul sot al Laurei Codruta Kovesi, Liliana Sabau - fost specialist la DNA si DIICOT pana in 2015 si Sorin Fusea - avocat, fost specialist in DNA pana in 2014.Potrivit minutei, Yossi Barkshtein va presta munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bucuresti sau la Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Bucuresti, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, nu poate presta aceasta munca.Yossi Barkshtein a pledat vinovat pentru infractiunile de constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la, in forma continuata, complicitate la, in forma continuata, complicitate la, in forma continuata, complicitate lasi complicitate la, in forma continuata.Yossi Barkshtein trebuie sa respecte mai multe obligatii timp de trei ani:sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bucuresti, la datele fixate de acesta;sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;sa comunice schimbarea locului de munca;sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.Yossi Barkshtein va fi obligat sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre Serviciul de Probatiune Bucuresti sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.Instanta i-a atras atentia israelianului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere, respectiv revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei.Pe 11 mai 2018, procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca in dosarul Black Cube s-a format o a treia comisie rogatorie, procurorii mai avand nevoie de raspunsuri la cateva intrebari. Daniel Horodniceanu a declarat in 6 februarie ca 90 la suta din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, insa daca nu exista colaborare din partea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat in acest dosar, "lucrurile se vor opri". Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a stat in arest preventiv din 14 septembrie pana in 29 decembrie 2016, in dosarul "Black Cube", in care este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de date informatice, instigare la operatiuni ilegale cu dispozitive si programe informatice, instigare la fals informatic in forma continuata si instigare la violarea secretului corespondentei.Potrivit procurorilor DIICOT, Daniel Dragomir ar fi luat legatura cu un reprezentant al companiei israeliene Black Cube, caruia i-a spus ca vrea denigrarea unor persoane pe care le considera responsabile pentru trimiterea lui in judecata de catre DNA, cerand demararea operatiunii "Tornado".