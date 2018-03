"Azi asteptam sentinta definitiva in cazul Kovesi vs. Antena 3. Jurnalistii cer suspendarea procesului"

Pe rolul instantelor de trei ani

Decizia Tribunalului: daune de 250.000 de lei

Instanta de fond, Tribunalul Bucuresti, a decis in 2015 ca sefa DNA sa primeasca 250.000 de lei drept daune morale, in dosarul in care a cerut despagubiri de un milion de lei, pentru acuzatiile de musamalizare a anchetei in dosarul lui Mircea Basescu care i-au fost aduse pe postul TV.In urma cu cinci zile, in 15 martie, instanta a respins o cerere de recuzare depusa de unul dintre parati, dar si o cerere de abtinere formulata de una dintre judecatoarele care fac parte din completul de judecata.Procesul este pe rolul instantelor din 2015 si a avut parte de doua stramutari. Curtea de Apel Ploiesti - a treia Curte de Apel dupa cea din Bucuresti si cea din Pitesti pe rolul careia a ajuns procesul dintre Laura Codruta Kovesi si Antena 3 - trebuie sa ia o decizie in acest dosar, in conditiile in care in luna ianuarie a acestui an Laura Codruta Kovesi a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o plangere privind tergivesarea procesului, plangere care a fost admisa.Dosarul a ramas in pronuntare pe 6 martie. Totusi, jurnalistii si postul Antena 3 au deschis alte 3 procese la Inalta Curte de Casatie si Justitie, legate de acest caz.postul Antena 3 a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate. Primul termen de judecata: 20 martie;jurnalistii au depus o cerere de stramutare si vor ca procesul sa fie judecat la alta instanta. Primul termen de judecata: 23 martie;jurnalistii au depus o cerere de suspendare a procesului. Primul termen de judecata: 23 martie.In 16 octombrie 2015, Tribunalul Bucuresti a decis ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa primeasca 250.000 de lei daune morale, in dosarul in care a dat in judecata Antena 3, cerand despagubiri de un milion de lei, pentru acuzatiile de musamalizare a anchetei in dosarul lui Mircea Basescu care i-au fost aduse pe post.Tribunalul Bucuresti a admis in parte actiunea Laurei Codruta Kovesi si a obligat in solidar Antena 3 si pe Mihai Gadea, Mugur Ciuvica, Bianca Nae, Radu Tudor si Razvan Savaliuc sa-i plateasca procurorului-sef al DNA 250.000 de lei.Decizia de atunci a fost atacata cu apel, acesta judecandu-se initial la Curtea de Apel Bucuresti. Ulterior, dosarul a fost stramutat, la cerera paratilor, de la Bucuresti la Curtea de Apel Pitesti, iar de acolo la Curtea de Apel Ploiesti.