Bogdan Licu cere CSM sa-i prelungeasca delegarea Laurei Codruta Kovesi la Parchetul General

Solicitarea lui Bogdan Licu urmeaza sa fie discutata in sedinta din 4 iunie a Sectiei pentru procurori din CSM.Laura Codruta Kovesi are grad de procuror de tribunal si este in acest moment procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Sibiu.Ea a fost delegata de fostul procuror general al Romaniei, Augustin Lazar, la Parchetul General - Serviciul indrumare si control dupa demiterea de la DNA. Aceasta delegare expira pe 11 iulie 2019.Pe de alta parte, Curtea de Apel Bucuresti a obligat luna trecuta Sectia pentru procurori a CSM sa-i recunoasca fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi gradul profesional corespunzator Parchetului pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Decizia putea contestata de CSM la Inalta Curte.Bogdan Licu mai cere prelungirea delegarii in functii si a altor procurori in cadrul Parchetului General.- delegata la sefia Sectiei de Resurse Umane si Documentare.si- delegati ca procurori sef adjuncti la Sectia de Resurse Umane si Documentare.- delegata ca procuror sef serviciu in cadrul Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica.- delegata ca procuror sef birou in cadrul Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica.- delegat ca procuror la Serviciul de cooperare judiciara internationala, relatii internationale si programe.I.S.