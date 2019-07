Bohnert, contracandidatul lui Kovesi, nu se retrage din cursa, dar Franta o va sustine pe Kovesi

Ziare.

"In momentul de fata, sunt in aceeasi pozitie (ca Laura Kovesi) ", a declarat Bohnert pentru Politico.Ambii candidati "nu sunt sustinuti de propriile tari, dar din motive diferite", a notat Bohnert, precizand ca ramane in cursa din ratiuni procedurale.", a spus Bohnert.Oficiali francezi au declarat sub protectia anonimatului pentru site-ul de stiri Politico.eu ca Administratia de la Paris intentioneaza sa o sustina pe Laura Codruta-Kovesi pentru postul de procuror-sef al UE, argumentand ca decizia ar contribui la deblocarea procedurilor la Bruxelles si ar avansa pregatirile pentru inceperea functionarii Oficiului Parchetului European (EPPO), care ar urma sa devina operational inainte de sfarsitul anului 2020.Insa, la nivel oficial, Franta nu a trimis inca nicio notificare oficiala Consiliului UE privind eventuala schimbare a pozitiei. Iar procurorul francez Jean-Francois Bohnert a declarat pentru Politico.eu ca nu s-a retras din cursa.Potrivit Presedintiei romane, insa, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a promis lui Klaus Iohannis, intr-o convorbire telefonica desfasurata saptamana trecuta, ca va retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert de la conducerea Parchetului european si o va sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru aceasta functie."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a avut vineri, 19 iulie a.c., o convorbire telefonica cu Presedintele Republicii Franceze, domnul Emmanuel Macron. Cei doi omologi au abordat o serie de teme europene, cu accent pe candidatul pentru functia de procuror-sef european. In virtutea bunei colaborari si a bunei intelegeri intre cei doi sefi de stat, Presedintele Emmanuel Macron i-a transmis Presedintelui Klaus Iohannis ca va retrage candidatura domnului Jean-Francois Bohnert si ca o va sustine pe doamna Laura Codruta Kovesi la conducerea Parchetului European", a transmis Administratia prezidentiala din Romania.Presedintia Frantei nu a facut niciun comentariu pe aceasta tema.