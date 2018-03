Cazul "penalii" la CNCD: Audieri referitoare la sesizarea impotriva lui Iohannis si Kovesi

Ziare.

Aceasta sedinta a fost amanata in urma cu doua saptamani pentru 26 martie, pentru a oferi dreptul petentilor de a studia punctele de vedere ale reclamatilor."Luni vor fi doar audieri, nu se va dezbate plangerea. Partile au posibilitatea sa vina la audieri. In masura in care nu doresc, nu vin. Au depus puncte de vedere si se va dezbate speta in sedinta cu partile care vor fi prezente. Partile isi exprima punctul de vedere, se va raspunde la intrebari, se discuta exceptii, pe fond, fiecare isi prezinta apararea. Ulterior, titularul de dosar (un membru al Colegiului Director al CNCD - n.red.) va intocmi un raport.Cand acesta isi termina raportul, il trimite fiecarui membru al Colegiului Director si il va pune pe ordinea de zi pentru o urmatoare sedinta de solutionare de plangeri a Colegiului Director. Maine nu se ia nici o decizie", a precizat presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba.Sesizarea a fost facuta de site-ul luju.ro (Lumea Justitiei) si vizeaza folosirea termenului "penali" de catre presedintele Klaus Iohannis si a celui de "inculpati" de catre procurorul sef al DNA. Sesizarea a fost inregistrata la CNCD pe 19 februarie.In petitie se face referire la conferinta de presa de la Palatul Cotroceni din 15 februarie, in care Iohannis a afirmat, printre altele, ca: "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA", precum si la conferinta de presa de la sediul DNA din 14 februarie, in care Laura Codruta Kovesi a vorbit, printre altele, despre "inculpati care fac acuzatii nereale" si despre "un festival disperat al inculpatilor"."Nu se poate accepta ca, preluandu-se si perpetuandu-se asemenea mesaje, sa ne adresam cu totii in societate cu apelative de 'penal', 'inculpat', 'infractor', 'puscarias', care in lumea civilizata - in principal in spatiul UE - sunt considerate forme de discriminare, care pot naste pana la reactii de ura si violenta", se arata in sesizare.Ulterior, si deputatul PSD Andreea Cosma a sesizat CNCD in acest sens.