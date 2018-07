Ce a insemnat pentru caracatita coruptiei mandatul DNA de cinci ani, o luna si 24 de zile al Laurei Codruta Kovesi

Impactul deciziilor CCR

Foto: pna.ro

Foto: pna.ro

2013: Dragnea, judecat

Foto: Facebook/Liviu Dragnea

Atentia se muta pe Inalta Curte

2014. Milionari, alesi locali si parlamentari

Anchetele in cazul Microsoft

2014: Anul condamnarii lui Voiculescu

Foto: danvoiculescu.net

2015: Udrea, Ghita si Valcov

Colectiv si filiera israeliana

2015: Topul condamnarilor

2016: Dragnea si DGASPC Teleorman

Lideri de partid, acuzati

2016: Dragnea, sentinta definitiva

2017: Eficienta DNA scade

Dosarele Tel Drum

Condamnari si achitari

2018: Ministrii scapa din Microsoft

2018: Orban-achitat, Udrea-condamnata

Foto: Facebook/Narcis Vlad Barbu

Ziare.

com

Dintre acestia au fost condamnati definitiv 37, dupa cum urmeaza: 9 ministri si fosti ministri, 21 deputati, 6 senatori si 1 membru al Parlamentului European. In aceeasi perioada, valoarea masurilor asiguratorii institutite de DNA a fost de peste 2 miliarde Euro Ziare.com a facut o analiza a principalelor anchete deschise in timpul mandatului Laurei Codruta Kovesi, precum si a modului in care au fost solutionate. Mandat care incepe cu data de 15 mai 2013, atunci cand Traian Basescu a semnat decretul de numire a Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror -sef DNA.Potrivit datelor statistice, numarul rechizitoriilor a crescut in fiecare an din 2013. Spre exemplu, in anul 2016, a fost o crestere a numarului de rechizitorii cu 72% fata de 2012. In 2017 insa, amploarea anchetelor DNA scade, dupa ce CCR da mai multe decizii - in februarie 2016 stabileste ca ofiterii SRI nu mai pot face acte de urmarire penala in dosarele penale, iar in iunie 2016 dezincrimineaza partial infractiunea de abuz in serviciu.Similar, numarul inculpatilor trimisi in judecata a crescut in fiecare an, dar scade in 2017.Cel mai mediatizat dosar al DNA care a fost trimis in judecata, pe 7 octombrie 2013, este cel al liderului PSD, liviu Dragnea, in dosarul Referendumului pentru demiterea lui Traian Basescu.Odata cu venirea in functie a Laurei Codruta Kovesi, la sfarsitul lunii mai 2013, incep anchete cu nume sonore: cazul fostului director general al Antena Group, Sorin Alexandrescu, al primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, cazul judecatorilor implicati in anularea condamnarii lui Dinel Staicu, sefi de directii sau magistrati.In perioada septembrie - decembrie 2013, vin alte anchete cu nume grele si trimiteri in judecata: fostul europarlamentar Adrian Severin, presedintele Consiliului Judetean Harghita, Csaba Borboly, fostul ministru al Apararii, Corneliu Dobritoiu, fostul ministru al Transporturilor, Miron Mitrea, deputatul Gheorghe Coman.In aceasta perioada la Inalta Curte se dau si pronuntari in mai multe dosare facute de DNA in timpul mandatului lui Daniel Morar, sustinute de procurorii DNA. In acelasi timp, DNA deschide un nou dosar, in iulie 2013, legat de cazul Zambaccian- Adrian Nastase, pentru Balaban Grajdan, fost inspector general al Inspectoratului de Stat in Constructii, cercetat pentru favorizarea infractorului.Inalta Curte da, in 2013, decizii de condamnare in doua dosare ale lui Gigi Becali (cate 3 ani de inchisoare in dosarele Valiza si Schimbul de terenuri cu MAPN), pentru fostul primar al orasului Craiova, Antonie Solomon, 3 ani e inchisoare in cazul "Mita de la PIC", pentru liderul Blocului National al Revolutionarilor, Dorin Lazar Maior, 7 ani de inchisoare, pentru deputatul Nicolae Vasilescu, secretar executiv al PSD, doi ani de inchisoare cu executare si pentru fostul deputat PDL Dan Pasat, 3 ani de inchisoare cu executare.Primele sase luni ale anului 2014 incep cu anchete si rechizitorii mediatizate: fostul ministru al Agriculturii, Stelian Fuia, fostul ministru de Interne, Cristian David, complicii ministrului Laszlo Borbely - in cazul politicianului, acesta a scapat prin votul Camerei Deputatilor, unde s-a respins cererea de ridicare a imunitatii -, fostul ministru de Finante Daniel Chitoiu- in cazul caruia, de asemenea, Camera Deputatilor a respins cererea de ridicare a imunitatii.Alte nume "grele" anchetate: milionarii Dinel Staicu, Gruia Stoica, Michael Muresan, Nelu Iordache, Dan Adamescu, Ioan Bene si Iie Carabulea, primarii Radu Mazare (Constanta), Constantin Boscodeala (Buzau) si Romeo Stavarache (Bacau), presedintii CJ Mircea Cosma (Prahova), Ioan Duicu (Mehedinti), Constantin Ostaficiuc (Timis), Horea Uioreanu (Cluj) si Nicusor Constantinescu (Constanta) - doua dosare, seful ASF, Dan Radu Rusanu, presedintele Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, senatorii Marius Ovidiu Isaila, Secasan Iosif, Sorin Constantin Lazar si Alexandru Mazare, deputatii Titi Holban, Cornel Mircea Sanmartinean, Alin Popoviciu, Sorin Buta si Florin Popescu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihail Vlasov.In aceasta perioada incep anchete si in cazul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), Electrica, Hidroelectrica, RATB si Vama Siret, dar si in cazul lui Mircea Basescu, fratele presedintelui Romaniei, Traian Basescu.In cea de-a doua jumatate a anului 2014 incep anchetele in Microsoft - solicitare de ridicare a imuntatii in cazul a noua fosti ministri si se fac primele retineri, printre acestia fostul ministru al Comunicatiilor, Gabriel Sandu -, cazurile Turceni -Rovinari, Romsilva, ANRP sau CNA.Sunt pusi sub acuzare sau trimisi in judecata inalti functionari ai statului: fosta sefa DIICOT, Alina Bica, fostul sef al ANRP, Crinuta Dumitrean, fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, fostul sef al Vamilor, Viorel Comanita, presedintele CNA, Laura Georgescu, fostul sef Romasilva, Adam Craciunescu, seful ADS, Barna Tanczos si Bogdan Alexandru, presedintele Fundatiei Patrimoniu a Academiei Romaniei.Sunt inculpati in diverse dosare milionarii Radu Nemes, Dorin Cocos, Mitica Calin, Valentin Visoiu, Avraham Morgensterrn si Rami Ghaziri, sau senatorii Catalin Voicu (ancheta noua in cazul Electrica), Dan Sova, Tudor Chiuariu, Gigi Chiru si Alexandru Cordos si deputatii Viorel Hrebenciuc, Ioan Adam, Dorinel Ursarescu, Attila-Gabor Marko, Catalin Teodorescu si Adrian Simionescu.Dosare sunt deschise si pe numele unor alesi locali: Primarul Gheorghe Stefan (Piatra Neamt), Antonie Solomon (Craiova) si Tudor Pendiuc (Pitesti) sau presedinti de CJ: Gheorghe Bunea Stancu (Braila), Aristotel Cancescu (Brasov), Nicusor Constantinscu (Constanta) - noi anchete, Marian-Cristinel Bigiu (Buzau) si Mircea Ioan Molot (Hunedoara).2014 poate fi considerat anul in care instantele din Romania au dat cele mai grele condamnari pentru fapte de coruptie sau fraude economice, precum si confiscarea unor mari sume de bani si bunuri.Fata de anii anteriori, in 2014 a crescut numarul politicienilor de prima importanta condamnati pentru coruptie: Adrian Nastase, Dan Voiculescu, Relu Fenechiu, Monica Iacob-Ridzi, Miron Mitrea, Tudor Chiuariu.In vara anului 2014, DNA a deshis o ancheta impotriva judecatorului Stan Mustata de la Curtea de Apel Bucuresti, cel care avea pe masa dosarul lui Dan Voiculescu. In 2016, Mustata a fost condamnat definitiv la 8 ani si 6 luni inchisoare pentru coruptie.De asemenea, judecatorii au inceput sa aplice tot mai des condamnari de inchisoare cu executarea pedepsei si confiscarea de mari sume de bani, tonul fiind dat de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).Una dintre cele mai mediatizate anchete cu care incepe anul 2015 este cea care o priveste pe Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii, deputat si fost candidat la Presedintia Romaniei. Aceasta privea initial dosarele Microsoft si Gala Bute.Alte anchete sunt deschise in judetul Prahova si il vizeaza pe deputatul PSD, Sebastian Ghita, pe presedintele CJ Prajova, Mircea Cosma si pe fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, intr-un dosar denumit Hidro Prahova.Un alt caz, la fel de mediatizat, il privea pe Darius Valcov, fost ministru de Finante, fost senator si fost primar al orasului Slatina (Olt).Alte anchete ii vizeaza pe: fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihail Vlasov - nou dosar, fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, Radu Pricop, ginerele lui Traian Basescu sau fostul secretar de stat in Ministerul Justitiei, Ovidiu Putura, fostul sef al RA-APPS, Georgian Surdu, administratorul RCS&RDS, Ioan Bendei sau milionarul Sorin Strutinsky.Dintre parlamentari sunt cercetati fostul senator si judecator al Curtii Constitutionale, Toni Grebla, senatorii Dan Sova si Sebastian Grapa, dar si deputatii Mircea Rosca, Ioan Munteanu si George ScutaruAnchetele au vizat mai multi primari ai unor orase importante: Radu Mazare (Constanta), Iulian Badescu (Ploiesti), Marian Vanghelie (Sectorul 5), Gheorghe Nichita (Iasi), Constantin Hogea (Tulcea), Andrei Chiliman (Sectorul 1), Lucian Iliescu (Giurgiu) si George Scripcaru (Brasov).Altele au vizat presedintii de Consilii judetene: Constantin Nicolescu (Arges), Silvian Ciuperca (Ialomita), Cristian Adomnitei (Iasi) si Nicusor Constantinescu (Constanta) - nou dosar.Cea de-a doua jumtate a anului 2015 incepe cu o ancheta in forta, de luare si dare de mita, in care erau implicati fostul primar al Ploiestiului, Iulian Badescu si fostul deputat PSD, Sebastian Ghita. Un alt caz, este cel denumit Turceni-Rovinari, in care a fost pus sub acuzare premierul in functie la acel moment, Victor Ponta.Alte doua anchete au fost deschise dupa tragedia din clubul Colectiv: in cazul primarului sectorului 4, Popescu Piedone si a doi ofiteri ISU.La finalul anului incepe o mega -ancheta vizand retrocedarea Fermei Baneasa in care sunt implicati asa zisul print Paul al Romaniei, afaceristul Dan Andronic, consultantul israelian Tal Silberstein sau miliardarul Benny Steinmetz. In alte doua anchete sunt pusi sub acuzare milionarii Radu Budeanu si Said Baaklini.Sunt pusi sub acuzare si fosta sefa a DIICOT, Alina Bica- nou dosar, fostul sef al Fiscului- Serban Pop si deschise anchete care vizeaza activitatea in diverse institurii ale statului: ANRP, Apa Nova, CFR Marfa, Posta Romana, Loteria Romana, Opera Nationala, Aeroportul Timisoara, Metrorex si CNANDR.Mai multi parlamentari sub invinuiti: Dan Motreanu, Mihai Banu, Mihai Draghici, Andreea Cosma, fostul senator si minstru de Interne, Gabriel Berca sau Dan Sova- dosar nou.Serviciile teritoriale pun sub acuzare mai multi alesi locali:- presedinti de CJ: Florin Turcanu (Botosani), Florin Anghel (Prahova), Constantin Nicolescu- nou dosar si Ghoerghe Bunea Stancu (Braila) - nu dosar;- primari: Sorin Oprescu (Bucuresti), Gheorghe Ciuhandu (Timisoara), Mugurel Flutur (Botosani), Popescu Piedone (Sectorul 4), Florea Dorin (Tirgu-Mures) si Radu Mazare (Constanta) - nou dosar.In 2015, instantele au dat decizii defintive de condamnare in multe dintre dosarele grele. A fost si anul in care Marian Oprisan si alti cinci inculpati din dosarul "Caprioara" au fost achitati definitiv de Curtea de Apel Cluj. Unul dintre politicienii de top care au fost achitati intr-un dosar DNA.Intr-un top al condamnarilor definitive se afla Maria Schutz, fost lider al femeilor din PSD - 10 ani de inchisoare, Dinel Nutu (fost Staicu) - 9 ani de inchisoare sau Dan Mihai Toader, fost director general al Postei Romane, 8 ani si jumatate de inchisoare.Fostul primar al sectorului 6 Bucuresti, Cristian Poteras, a primit pe 22 mai 2015 o pedeapsa de 8 ani inchisoare pentru abuz in serviciu, iar Constantin Nicolescu, fost presedinte al Consiliului Judetean Arges a primit o condamnare definitiva de 7 ani si 8 luni de inchisoare.Unul dintre cele mai mediatizate dosare deschise in 2016 este cel privind scandalul angajarii a doua secretare PSD in cadrul DGASPC Teleorman, afacere care ducea la Liviu Dragnea.O alta ancheta l-a vizat pe fostul vicepremier si ministru de Interne, Gabriel Oprea, cercetat in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. In acelasi dosar a fost pus sub acuzare si fostul procuror general al Romaniei, Tiberiu Nitu. In cazul lui Gabriel Oprea, DNA a mai deschis o ancheta privind achizitia unei limuzine din banii DIPI- serviciul secret al MAI. Alte anchete deschise de DNA - cele privind afacerea Hexi Pharma si a votului din diaspora, in care era vizat initial Titus Corlatean.Un alt dosar mediatizat a fost cel in care fostul parlamentar PSD, Sebastian Ghita,a fost cercetat alaturi de sefi din politie si parchete din Prahova. De asemenea, Ludovic Orban, candidatul PNL la Primaria Capitalei, a fost pus sub acuzare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost acuzat pentru marturie mincinoasa. Alti senatori: Valer Marian, Doina Anca Tudor, Madalin Voicu, sau fosti deputati cercetati cum ar fi Relu Fenechiu, Nicolae Paun, Dorin Lazar Maior si Constantin Nita.Alte nume grele anchetate: milionarii Victor si Giovani Becali, Cristi Borcea, Alexander Adamescu, Elan Schwartzenberg sau judecatoarea Gianina Terceanu. Dintre alesii anchetati, cele mai cunoscute nume sunt primarii - fosti sau actuali - Neculai Ontanu (Sectorul 2), Olguta Vasilescu (Craiova), Constantin Sava (Urziceni), Robert Negoita (Sectorul 3), sau presedintii de CJ Minodor Dobre (Mures) si Andrei Liviu Volosevici.Vara anului 2016 este dominata mediatic de ancheta in cazul fostului presedinte al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, acuzat ca ar fi primit bani de la milionarul Sorin Ovidiu Vintu.A urmat o alta ancheta mediatizata, in septembrie 2016, care l-a vizat pe fostul sef al PDL, Vasile Blaga, fost ministru de Interne si senator.In toamna sunt pusi sub acuzare Victor Ponta si Sebastian Ghita, intr-un caz privind vizita in Romania a fostului premier britanic, Tony Blair.Alte anchete deschise in aceasta perioada ii vizeaza pe Ana Maria Patru, fost presedinte al Autoritatii Electorale Permanente, Sorin Blejnar, fost sef al Fiscului-nou dosar.Instantele din Romania au continuat in anul 2016 sa aplice condamnari la ani grei de inchisoare pentru fapte de coruptie sau fraude economice, dar s-au inmultit cazurile in care inculpatii incheie acorduri cu procurorii sau isi recunosc vinovatia in timpul proceselor pentru a primi pedepse mai mici.Pe 22 aprilie, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare, cu un termen de incercare de patru ani, in dosarul "Referendumul". Alti 74 de inculpati din dosar au fost fie achitati, fie condamnati la inchisoare cu suspendare.Omul de afaceri Dan Adamescu a fost condamnat, pe 27 mai, la 4 ani si 4 luni inchisoare cu executare, intr-un dosar de coruptie privind solutii favorabile in dosare de insolventa.In luna octombrie, instanta suprema i-a condamnat definitiv pe cei patru inculpati din dosarul Microsoft: fostul ministru Gabriel Sandu - 3 ani, Dorin Cocos - 2 ani si 4 luni, fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan - 6 ani, omul de afaceri Nicolae Dumitru - 2 ani si 4 luni.Pe 16 noiembrie, fostul europarlamentar Adrian Severin a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta.In 2017, amploarea anchetelor DNA scade, dupa ce in 2016 CCR da mai multe decizii. Curtea Constitutionala decide in februarie 2016 ca ofiterii SRI nu mai pot face acte de urmarire penala in dosarele penale. In iunie 2016, CCR dezincrimineaza partial infractiunea de abuz in serviciu.Cea mai importanta ancheta deschisa la inceputul anului 2017 privea modul de adoptare al OUG 13/2017, dosar care a fost inchis in baza unei decizii a CCR.In aceasta perioada, DNA este in centrul unei campanii de presa fara precedent, in contextul fugii lui Sebastian Ghita din Romania. Tot acum, sunt continuate mai multe anchete incepute in ani anteriori, sau disjungeri din acestea. Printre numele celebre care ajung in instanta: arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, Elena Udrea si Ioana Basescu- in dosarul finantarii campaniei lui Traian Basescu, fostul deputat Ioan Munteanu, Nicusor Constantinescu sau Aristotel Cancescu.De asemenea, procurorii DNA finalizaeza ancheta in mai multe dosare disjunse din dosarul Microsoft si noi dosare cu Radu Mazare si Nicusor Constantinescu.Alte anchete demarate: Baza Cutezatorii- Mihnea Costoiu si Dinu Pescariu, Loteria Nationala- Gheorghe Benea, un mega dosar privind fraudele de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si cazul procuroarei Mihaiela Iorga Moraru.Cel mai mediatizat dosar de la finalul anului 2017 este cel privind afacerea Tel Drum. Doua dosare au vizat aceasta societate, iar unul a fost trimis in judecata. In cel de-al doilea dosar, aflat in prezent la DNA, este cercetat Liviu Dragnea.Instantele din Romania au continuat in anul 2017 sa aplice condamnari la ani grei de inchisoare pentru fapte de coruptie sau fraude economice, insa este evidenta o scadere a numarului de dosare cu "nume grele" care ajung in fata judecatorilor.Sorin Alexandrescu, fost director al Antena TV, este condamnat definitiv in iunie de ICCJ la 4 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, fiind acuzat ca l-a santajat pe administratorul companiei RCS/RDS, Ioan Bendei. Dan Voiculescu este achitat pentru complicitate la santaj, insa fiica sa, Camelia Voiculescu, primeste o pedeapsa de 1 an si 6 luni cu suspendare, iar Antena TV Group este sanctionata cu o amenda penala de 200.000 lei.Omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu este condamnat definitiv in luna august de ICCJ la 7 ani inchisoare in dosarul "Baneasa".Gabriel Berca, fost ministru al Internelor, este condamnat definitiv in luna decembrie la doi ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.Ilie Carabulea, om de afaceri din Sibiu, este condamnat definitiv in iunie de ICCJ la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul ASF-Carpatica, in timp ce fostul presedinte al ASF Dan Radu Rusanu si Laura Chitoiu, sotia lui Daniel Chitoiu, sunt achitati.Valeriu Zgonea, fost presedinte al Camerei Deputatilor, acuzat de tarfic de influenta, este primul rechizitoriul DNA care ajunge in instanta in 2018.Intr-un alt caz, fostul deputat PMP, Marian Anton, este acuzat ca ar fi primit o spaga de 5,3 milioane euro.Ultimul dosar din ancheta Microsoft este trimis in instanta, iar alti 7 fosti ministri scapa de acuzatii dupa ce faptele s-au prescris.In aprilie 2018, este deschisa o mega ancheta in care sunt vizati fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, acuzat de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata. In acest dosar sunt urmariti penal si fostul parlamentar Cristian Boureanu, Ionut Costea, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor, dar si presedinte al EximBank, si Constantin Dascalu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor.In iunie 2017 este finalizata ancheta in dosarul Belina, printre acuzati aflandu-se si fostul secretar de stat Sevil Shhaideh. Un alt caz deschis il vizeaza pe seful Politiei Romane, Catalin Ionita, cercetat pentru fapte care ar fi fost facute in perioada in care era seful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 1 Bucuresti.Inalta Curte a decis la sfarsitul lunii martie rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Asta dupa o campanie de presa in care mai multe parti din dosar au dezvaluit ca procurorii DNA Ploiesti ar fi facut abuzuri in timpul procesului.Instantele au dat mai multe decizii de achitare, cel mai cunoscut caz este fiind cel al liderului PNL Ludovic Orban. Achitari in faza de fond a proceselor s-au dat in dosarele Turceni-Rovinari - Victor Ponta si Dan Sova, Vasile Blaga, Alina Bica, in dosarul ANRP, sau Sebastian Ghita in dosarul in care era judecat alaturi de sefi din parchete si politie.Pe de alta parte, Inalta Curte a dat decizii de condamnare definitiva in dosarul Gala Bute-Elena Udrea, cel in care fosta sefa a DIICOT, Alina Bica a fost acuzata de favorizarea lui Ovidiu Tender sau in cazul CET Govora-Dan Sova.