Ce a raspuns Toader la intrebarea "Cand ne scapati de Kovesi si de Lazar?"

Toader a spus ca nu a facut inca o solicitarea oficiala presedintilor celor doua camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, pentru a stabili cand va avea loc sedinta, dar a precizat ca, "informal", a vorbit cu ei despre acest subiect la ceremonia de depunere a juramantului a Cabinetului Dancila si cei doi i-au spus atunci ca "asteapta momentul".Anuntul a fost facut la Antena3, unde Toader a avut o interventie. In platou erau prezenti, printre altii, europarlamentarul Maria Grapini si Razvan Savaliuc de la site-ul Lumea Justitiei, iar emisiunea a fost moderata de Adrian Ursu.Ursu l-a chestionat intai voalat pe Toader daca are de gand sa faca, odata cu prezentarea raportului, propuneri pentru mentinerea sau inlocuirea din functii a sefilor celor trei institutii.Toader i-a raspuns: "Ati vazut ca in raportul (al Inspectiei Judiciare, n.red.) de la DNA s-a spus la un capitol ca 'sunt deficiente manageriale, dam 6 luni sa fie reparate'. Au cam trecut 6 luni".Dorind un raspuns mai direct, Savaliuc a pus intrebarea cat se poate de clar:"Eu va cunosc aceasta dorinta, asteptare, optiune si am repetat mereu si in seara asta cand se va intampla ceea ce imi cereti", a raspuns Toader, dupa care a inceput sa vorbeasca despre atributiile ministrului Justitiei."Ministrul Justitiei reprezinta statul, nu uitati un lucru, faptul ca ministrul Justitiei face parte din Consiliul JAI, ca ministrul Justitiei, cine va fi el la anul, va lua presedintia rotativa a JAI, va coordona tot ce inseamna legislativ la nivelul UE.Sigur ca din perspectiva asta, ministrul Justitiei are o responsabilitate, dar sa nu uitam ca raspunderea, indiferent cum este ea, are caracter personal", a spus Toader, fiind intrerupt de moderator: "Va temeti personal?"."Nu, ma refeream la altceva. La faptul ca in proiectul de lege care a plecat de la Minister si preluat de comisia speciala (a lui Florin Iordache, n.red.) a existat si exista raspunderea magistratilor, respectand dreptul constitutional, impotriva carora statul trebuie sa se indrepte daca constata eroare vadita", a conchis Toader.