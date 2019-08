Condamnat la inchisoare odata cu Voiculescu, fostul ministru Pantis face plangere la SS impotriva lui Kovesi

Nemultumirile lui Pantis

Condamnarile

Fostul ministru sustine ca Laura Codruta Kovesi ar fi creat presiuni asupra magistratilor pentru a obtine condamnari in dosarul Privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare - Dan Voiculescu, potrivit Antenei 3. Sorin Pantis a fost condamnat in acest caz la 7 ani de inchisoare.Sorin Pantis a fost audiat astazi timp de aproape 4 ore la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala (SS) . Potrivit acestuia, plangerea in acest caz a depus-o la SS in luna martie."In tot acest proces nu a functionat separatia puterilor in stat si este valabil pentru toate procesele care au avut loc in Romania si s-au soldat cu condamnari," a declarat Pantis.El a citat mai multe declaratii publice facute de Kovesi, dupa arestarea judecatorului Stan Mustata, magistratul la care a fost repartizat initial dosarul ICA - Dan Voiculescu, privind prescriptia infractiunilor din acest caz."Niciun moment nu s-a pus problema prescrierii faptelor, faptele se prescriau, se prescriu in 2021, conform noului Cod Penal, sau 2022, conform vechiului Cod Penal. Niciun moment nu s-a pus problema ca vreo fapta s-ar putea prescrie in decembrie (Cu toate acestea, doamna Kovesi a invocat nevoia acelearii judecarii pentru ca faptele se prescriu. Sunt abuzuri pe fata, care au avut repercusiuni, din pacate", declara Pantis.Fostul ministru s-a aratat nemultumit de modul in care judecatorul Camelia Bogdan, unul dintre magistratii care au dat solutia in acest caz, a fost repartizat in acest dosar.Sorin Pantis a explicat ca a cerut conexarea plangerii sale la dosarul in care Traian Basescu a facut mai multe declaratii despre cazul ICA - Dan Voiculescu."Lucrurile se leaga. Este un grup infractional care a actionat ca noi sa fim condamnati," sustine Pantis.Sorin Pantis a fost condamnat, in august 2014, la 7 ani de inchisoare in acest caz, din care a executat aproximativ 4 ani. El a fost eliberat pe 27 iunie 2018. In aceeasi cauza au fost condamnati Dan Voiculescu la 10 ani de inchisoare, fostul director al ADS Corneliu Popa, la 8 ani de inchisoare si fostul director al Institutului de Cercetari Alimentare, Gheorghe Mencinicopschi, care a primit 8 ani de detentie.Nu este singurul dosar in care Pantis a fost condamnat. Fostul ministru a mai primit o pedeapsa in octombrie 2014, in dosarul Rompetrol, de 2 ani si 8 luni pentru complicitate la manipularea pietei de capital si constituirea unui grup infractional organizat.