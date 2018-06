CSM a amanat decizia in cazul lui Kovesi, care nu s-a dus la comisia de ancheta

Ziare.

Pe 18 aprilie, Inspectia Judiciara anunta ca a exercitat o actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi , pentru ca a incalcat dispozitiile deciziei Curtii Constitutionale prin refuzul de a se prezenta la respectiva comisie.Potrivit IJ, actiunea disciplinara a fost exercitata pentru manifestari care aduc atingere onoarei profesionale si prestigiului Justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu, si nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale."In motivarea actiunii s-a retinut ca procurorul-sef al DNA a incalcat dispozitiile explicite ale deciziei Curtii Constitutionale nr. 611 din 3 noiembrie 2017 prin refuzul de a se prezenta in fata Parlamentului Romaniei - Comisia speciala de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din anul 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential si de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitie celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei", arata, la acea data, IJ.De asemenea, IJ preciza ca, prin pozitia publica a procurorului-sef al DNA, manifestata ulterior deciziei CCR, au fost afectate onoarea profesionala si prestigiul functiei de magistrat.Pe 13 iunie, CSM a respins una dintre actiunile exercitate de Inspectia Judiciara impotriva lui Kovesi , respectiv cea referitoare la desemnarea ca membru al unei echipe de control a unui magistrat aflat intr-o stare vadita de incompatibilitate.Pe rolul Sectiei pentru procurori a CSM se mai afla inca o sesizare a Inspectiei Judiciare in care este vizata Kovesi , pentru savarsirea unor abateri disciplinare.