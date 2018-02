CSM a dat aviz negativ pentru revocarea lui Kovesi. Singurul care a votat pentru a fost Tudorel Toader

Ziare.

com

Potrivit Antena 3, singura persoana care a votat pentru revocare a fost Tudorel Toader.Amintim ca Sectia pentru procurori a CSM a decis, marti, sa respinga cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA."In sedinta de astazi sectia pentru procurori a CSM a decis respingerea cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Deci CSM da aviz negativ pentru cererea de revocare", a anuntat procurorul Codrut Olaru, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii.Codrut Olaru a declarat ca motivarea deciziei CSM va fi transmisa in perioada urmatoare.Avizul negativ dat azi de CSM este consultativ, decizia revenindu-i presedintelui Klaus Iohannis.Sedinta CSM a durat aproximativ doua ore si jumatate si a fost marcata de contre intre ministrul Toader, pe de o parte, si Laura Kovesi, Augustin Lazar si procurorii din CSM, pe de alta parte.Timp de mai bine de o ora, Tudorel Toader a prezentat motivele sale pentru revocarea Codrutei Kovesi, citind din raportul facut public pe site-ul Ministerului Justitiei.Din cand in cand, s-a oprit din prezentarea raportului pentru a i se adresa Sectiei pentru procurori din CSM: "Chiar si dumneavoastra, Sectia pentru procurori, ati constatat deficiente la nivelul institutiei si ati dat un termen de sase luni pentru remediere".Toader s-a adresat si sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, cand a facut referire la ancheta in cazul Ordonantei 13/2017, dar si procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar: "Sa nu se supere domnul Lazar, dar a dat o declaratie absolut neinspirata, ca DNA nu mai cerceteaza magistratii, ca DNA o sa ramana fara obiectul muncii".La randul sau, Laura Codruta Kovesi Kovesi a analizat, pe rand, toate argumentele pentru revocare aduse de Toader, spunand de la inceput ca acestea nu se sustin in realitate.Printre altele, Kovesi a declarat ca nu seful DNA se ocupa de transcrierile din dosare, iar acestea nu au fost falsificate, asa cum se sustine la punctul 18 din raportul ministrului Justitiei in baza caruia se cere revocarea sa.Totodata, ea a explicat ca DNA a reusit sa lucreze in profit cu 200 de milioane de euro, in conditiile in care bugetul institutiei a fost de 27 milioane de euro. Astfel, tot ce au facut procurorii anticoruptie a contribuit la imbunatatirea imaginii Romaniei, a adaugat aceasta.