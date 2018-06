CSM respinge una dintre sesizarile Inspectiei Judiciare impotriva lui Kovesi

Prima actiune disciplinare

Decizia nu este definitiva, putand fi contestata la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Este vorba de actiunea disciplinara deschisa de Inspectia Judiciara pe numele procurorului-sef al DNA, care se refera la faptul ca ar fi desemnat pe unul dintre consilieri, judecatorul Dana Titian, sa faca verificari la doua servicii teritoriale ale DNA.In total, Kovesi este vizata de trei actiuni disciplinare ale IJ.Sectia pentru procurori a Consiliului a amanat, miercuri, pentru 20 iunie, o decizie in cazul in care Kovesi este cercetata de IJ pentru refuzul de a se prezenta la audierile Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009.In acest dosar, Kovesi a fost audiata astazi, la CSM, timp de aproximativ doua ore.Prima actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA a fost declansata de Inspectia Judiciara in 12 ianuarie , o actiune similara fiind declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA.Procurorului sef al DNA i se imputa, intre altele, manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu.Una dintre abaterile constatate de IJ in cazul lui Kovesi se refera la inregistrarile aparute in spatiul public, din timpul unei sedinte de lucru din 18 iunie 2017.I.S.