Cum ar putea face Kovesi din nou istorie. Tribunalul CCR, la judecata CEDO

Nu ar fi pentru prima data, de altfel, cand LCK genereaza premiere.Din start trebuie inteles ceea ce dna Kovesi a si precizat ulterior anuntului initial: nu se pune problema reinstalarii in functia de procuror-sef. CEDO nu poate sa faca asta.Asa cum in discutie nu sunt atributii constitutionale si legale ale CCR. Ele intr-adevar nu au nicio legatura cu jurisprudenta si competentele CEDO. Ministrul Tudorel Toader spune ca "CCR nu judeca oameni, judeca exceptii, obiectii sau conflicte juridice de natura constitutionala. La CEDO te adresezi impotriva hotararilor instantelor judecatoresti in termen de 6 luni de la ramanerea definitiva". Exact asa ar trebui sa fie.Dar prin Decizia nr. 358 din 30 mai 2018 (si nu numai, dar despre ea discutam acum), CCR a depasit cu mult aceasta matca legala si a comis o serie de abuzuri, mizand pe faptul ca, pana acum cel putin, deciziile sale nu erau supuse analizei niciunei alte instante interne sau externe.Un prim abuz este ca. Chiar in cazul constatarii unui conflict, CCR avea indrituirea sa ceara doar ca presedintele sa execite o anumita prerogativa, dar nu sa stabileasca si continutul ei.Poate ca limitat in privinta refuzului revocarii la argumente de legalitate prin decizia CCR, presedintele ar fi putut sa le formuleze intr-o noua motivare a refuzului.O alta mare problema este ca, pentru a sigila revocarea,. In paragrafele 68, 69 si 70 ale Deciziei nr. 358, CCR scoate practic revocarea din competenta instantei de contencios administrativ pe motiv ca ar fi vorba exclusiv despre un raport de drept constitutional.Decizia CCR nu poate fi atacata in instanta, decretul de revocare nu poate fi atacat in instanta pentru ca e impus de CCR inclusiv sub aspectul continutului, iar propunerea de revocare a ministrului tine de un raport constitutional declarat strict de competenta CCR. Deci cale de atac nu exista.Ei bine, exact aici e si hiba majora.Dupa cum explica fostul presedinte CCR, Augustin Zegrean , CCR judeca echitatea, nu legalitatea. Iar sub aspectul echitatii, LCK este un om care vine in fata CEDO sa se planga ca a primit o sanctiune fara a avea nici cea mai mica posibilitate de a o contesta si a se apara.Aici nu e vorba daca dna Kovesi merita sau nu sa fie revocata, daca ministrul sau presedintele trebuie sa decida revocarea, daca deciziile CCR sunt inatacabile. Acestea intr-adevar nu privesc CEDO.Cum spuneam, actiunea dnei Kovesi este o premiera pentru ca nicio curte constitutionala nu s-a apucat sa judece persoane si sa comita asemenea abuzuri. Faptul ca CCR este adusa in fata CEDO este consecinta abuzurilor Curtii Constitionale insasi, nu a atributiilor sale firesti.Jurisprudenta, mai ales cea recenta, a CEDO ii este favorabia dnei Kovesi. Multa vreme CEDO nu intervenea pe raporturi de functie publica, a inceput sa intervina cand era vorba despre bani publici si apoi cand este vorba despre magistrati.Exista o jurisprudenta CEDO in ceea ce priveste revocarea de catre Executiv a magistratilor, avem recentele cazuri Denisov contra Ucraniei si Ramos Nunes contra Portugaliei In acest din urma caz, CEDO spune, in esenta, ca CSM-ul portughez nefiind instanta de judecata nu poate pronunta sanctiuni disciplinare si este necesar sa existe recurs in justitie impotriva hotararii CSM, care sa se refere si la aspecte de fapt, nu numai de drept. Inlocuiti CSM cu CCR si vedeti ce iese!Un presedinte de Curte Suprema revocat abuziv a castigat la CEDO in cazul Baka contra Ungariei. CCR a devenit o rusine a curtilor constitutionale europene, a ajuns sa fie criticata de Comisia de la Venetia, destul de transparent tocmai in chestiunea schimbarii inexplicabile de jurisprudenta in privinta procedurii de numire a procurorilor sefi si explicit in privinta hotararii prin care au fost cenzurate opiniile separate si concurente dupa bunul plac al lui Valer Dorneanu, o hotarare calificata de Comisia de la Venetia drept exemplu negativ care nu trebuie urmat.Asadar, nu ar fi nicio surpriza ca si CEDO sa constate ca CCR s-a transformat in instanta de judecata, care a pronuntat o sanctiune disciplinara inatacabila si sa o trateze ca atare. Pana la urma, ceea ce trebuie sa prevaleze este dreptul si principiul indiferent ce scrie pe placuta de pe usa institutiei si pe antentul hotararii care le incalca.