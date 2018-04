De ce a castigat Kovesi procesul cu Gadea si Antena3 si de ce instanta a majorat daunele morale - motivare

cadrul in care au fost facute afirmatiile denigratoare,

gravitatea si consecintele acestora,

faptul ca acestea au avut loc in contextul unei dezbateri de interes general, national, la o televiziune nationala si in cadrul unei emisiuni ce se bucura de maxima audienta, la o ora de maxima audienta,

ca au fost preluate ulterior pentru mai multe zile si in mediul online, precum si de alte televiziuni,

calitatea faptuitorilor de jurnalisti, de formatori de opinie,

asocierea lor in savarsirea faptelor ilicite,

forma de vinovatie a activitatii delictuale - intentia directa,

inexistenta unei verificari corespunzatoare realizate de acestia inaintea emisiunii

posibilitatea de a folosi alte exprimari in cursul dezbaterii

functia publica de maxima importanta detinuta de reclamanta-parata, aceea de inalt reprezentant al sistemului judiciar, procuror sef al DNA,

valorile sociale lezate si modalitatea producerii atingerii acestora.

Potrivit documentului, Curtea de Apel Ploiesti a retinut ca actul jurnalistic ofensator a fost unul premeditat, aspect care reiese din mai multe probe mentionate, intre care invitarea in emisiune a sefului Departamentului de Investigatii (Bianca Nae - n.red.), aratand ca aceasta nu e prezenta in mod intamplator si ca avea un material anume pregatit, prezentarea facuta de catre realizator ("Vreau sa va dau dezvaluirea promisa, dezvaluirea lucrata azi de... cu privire la aceasta intalnire conspirativa si alte elemente ce sunt de interes public cu privire la doamna..., procuror sef..., ce ia dosarul lui... inca din 2011, cand el descoperise relatia dintre... si..., de bani, de mita, de spaga, de influentare a magistratilor si alte relatii ale lui... cu magistratii..." - pagina 25 transcript), prezentarea denaturata a unor imagini reprezentand o intalnire in spatiul privat intre reclamanta-parata si un alt coleg ca fiind "intalnire conspirativa"."In privinta paratei..., intentia directa in lezarea valorii sociale ocrotite - dreptul la viata privata- reiese din punerea in discutie, in cadrul unei emisiuni ce avea ca subiect presupuse implicari in savarsirea de fapte de coruptie a unor inalti demnitari, inclusiv a reclamantei-parate, a unor aspecte privind viata privata a acesteia, ce nu contribuie in niciun fel la dezbaterea unor teme de ordin general.In ceea ce il priveste pe paratul..., intentia directa reiese din termenul folosit - "musamalizare" - cu referire la fapte petrecute cu 3 zile in urma, precum si din prezentarea aceleiasi intalniri a reclamantei-parate (Kovesi - n.red.) cu un coleg ca fiind "intalnire de mafioti", utilizarea termenului de "mafioti" in acest context inducand publicului ideea de coruptie", se precizeaza in motivarea Curtii.Instanta a avut in vedere, in stabilirea sumei care reprezinta daune morale:De asemenea, judecatorii au apreciat ca relatarile uneia dintre apelantele-parate "pun sub semnul intrebarii notiunea de 'buna-credinta' a acesteia in exercitiul libertatii de exprimare si de informare a publicului".In acest context, Curtea de Apel a apreciat ca, prin obligarea paratilor la plata, in solidar, a sumei decatre reclamanta-parata, are loc o compensare a prejudiciului cauzat acesteia prin incalcarea drepturilor sale la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata."Acest cuantum al daunelor morale este rezultatul reaprecierii tuturor criteriilor de determinare a daunelor morale stabilite jurisprudential si redate in paragraful precedent, si, totodata, al retinerii unui nou criteriu agravant al raspunderii civile delictuale nevalorificat de catre prima instanta, si anume: forma de vinovatie a intentiei directe, premeditarea actului jurnalistic ofensator. (...)Cuantumul stabilit de catre Curte nu este de natura a restrange libertatea de exprimare a jurnalistilor mai mult decat este necesar, nu are un efect disuasiv asupra interesului acestora de a participa la discutarea chestiunilor de interes general si, in niciun caz, nu se poate sustine faptul ca reprezinta o suma exorbitanta pentru apelantii-parati obligati la plata daunelor morale, in conditiile in care acestia nu au depus diligente pentru a dovedi modul de afectare a patrimoniului lor", se precizeaza in motivarea instantei.Curtea de Apel Ploiesti a decis, la data de 20 martie, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar, de la paratii Mihai Gadea, Bianca Nae Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3.Astfel, judecatorii au respins actiunea formulata de Kovesi in contradictoriu cu Radu Tudor si Razvan Savaliuc si i-a obligat pe paratii Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3, in solidar, la plata sumei de 300.000 lei cu titlu de daune morale catre Kovesi pentru prejudiciul cauzat prin incalcarea drepturilor la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata.De asemenea, SC Antena 3 SA si Mihai Gadea sunt obligati de instanta sa formuleze scuze publice fata de Kovesi, precum si sa redea, in mod public si in integralitate, dispozitivul hotararii Curtii in termen de maxim cinci zile de la data ramanerii definitive a acesteia, dupa cum urmeaza: Antena 3 SA in cadrul fiecarui buletin informativ al zilei, pe parcursul a trei zile consecutive, precum si pe platforma online a acesteia, iar Mihai Gadea in cadrul emisiunii realizate de acesta - 'Sinteza Zilei'.In iunie 2014, Laura Codruta Kovesi a dat in judecata Antena 3 si mai multi jurnalisti, reclamand faptul ca in emisiunea "Sinteza zilei" din data de 19 iunie 2014 a fost acuzata ca a musamalizat ancheta in dosarul in care se efectuau cercetari fata de Sandu Anghel, zis Bercea Mondialu, si Mircea Basescu.In actiunea depusa in instanta, Kovesi le-a cerut judecatorilor sa oblige Antena 3 si cinci jurnalisti sa plateasca in solidar suma de un milion de lei, reprezentand prejudiciul creat, dar si cheltuielile de judecata.Kovesi sustinea ca in emisiune au fost prezentate mai multe fapte si au fost facute afirmatii mincinoase, care i-au creat un grav prejudiciu de imagine si au adus o grava atingere demnitatii umane.In data de 16 octombrie 2015, Tribunalul Bucuresti a decis ca postul Antena 3, jurnalistii Mihai Gadea, Radu Tudor, Razvan Savaliuc, Bianca Nae si analistul Mugur Ciuvica sa-i plateasca in solidar daune morale in valoare de 250.000 de lei procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.